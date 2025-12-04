字節跳動被禁輝達晶片！蕭若元狠批中國根本畫地自限 算力退回房車時代

財經中心／李宜樺報導

香港知名時事評論員蕭若元指出，字節跳動被迫禁止使用輝達（NVIDIA）片，全面改用華為昇騰晶片，象徵中國AI走向自主化的高風險起點。中國AI算力禁令形同「自廢武功」，創新速度將被拖慢。（圖／翻攝自yt平台 @memehongkong ）

香港時事評論員蕭若元近日在YouTube頻道上直言，北京禁止字節跳動新機房使用任何NVIDIA晶片，象徵中國「AI自主化」的高壓轉向。他語帶警告指出，這場政策實際上「不是讓抖音回國產懷抱，而是讓創新速度慢兩倍、電費多兩倍」，形同把中國AI推回原點。

蕭若元：算力退回「房車時代」

蕭若元指出，字節跳動原是中國境內最大算力需求方之一，如今被迫棄用NVIDIA的Blackwell GPU，改採華為昇騰、阿里平頭哥、寒武紀等國產晶片，「效能差距不只是10%，是幾倍。」他形容：「美國用跑車，中國開房車」，在同樣的AI訓練任務下，中國企業需耗費兩倍電力與晶片，才能達到近似的算力結果。

政策強逼轉向 國產晶片撐不起速度

他分析，北京此舉表面是扶植國產AI晶片產業，實際上卻暴露中國製程落後的困境。中芯國際7奈米晶片仍以DUV多重曝光完成，良率僅約5%，「連華為手機、伺服器都搶不夠用，怎麼供字節跳動？」蕭若元批評，「政策用意是要養國產業，但算力一慢，創新就慢，最後反而拖垮整個AI節奏。」

中美夾擊下 技術與自主權雙失

蕭若元直指，字節跳動如今陷入兩頭被掐的局面——在中國境內被要求全面棄用NVIDIA，在美國又被迫交出TikTok數據與演算法主導權。他語帶嘲諷地說：「中國交出算力，美國交出主權，兩邊都不自由。」真正被削弱的，是企業的「技術上限」與全球競爭力。

「創新慢兩倍」才是最大代價

蕭若元認為，中國AI的最大問題不在於晶片缺貨，而是人才與開發鏈重建的耗時。「十年來中國AI工程師都活在NVIDIA生態裡，現在要全部改寫CUDA程式碼，重寫優化工具、測試框架，這是搬家式的災難。」他直言，這項禁令的真正代價是「創新的速度被掐住」。

更多三立新聞網報導

收盤／多空陷膠著台股漲2點！櫃買指下滑0.26% 散裝航挾利多亮燈

想領自己錢3萬 只拿到1萬！數存戶領錢卡卡 銀行急喊明年放寬

直擊／經濟部點名嚴審！瑞幸咖啡無畏壓力打死不退 第二據點曝光

誰才是高薪社畜？他好奇工程師輪班爆肝 機師卻沒事 內行人曝殘酷真相

