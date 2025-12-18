字結跳動簽署協議 出售TikTok美國業務8成股權

短影音平台TikTok執行長周受資18日告訴員工，TikTok的中國母公司字節跳動已經與3個主要投資者簽署了一項具約束力的協議，將TikTok 80%的美國資產出售給美國和全球投資者，藉此避免美國政府的禁令。

這項協議是化解TikTok在美國營運的不確定性所邁出的重大一步。自2020年8月以來，時任美國總統川普就曾試圖禁止TikTok但並未成功，現在TikTok的美國用戶已超過1.7億。

這項交易的細節與9月曝光的內容一致。當時，川普將禁止TikTok的法律生效日期延後至1月20日，要求其中國母公司在期限前將TikTok出售。此舉旨在將TikTok的美國資產從其全球平台剝離。

廣告 廣告

TikTok 18日告訴員工，字節跳動和TikTok與甲骨文(Oracle)、私募股權公司銀湖(Silver Lake)，以及阿布達比投資基金MGX等3個管理投資者，簽署了具約束力的協議，將組成一個新的TikTok美國合資公司，名為「TikTok USDS合資公司」(USDS Joint Venture LLC)。

甲骨文拒絕發表評論。白宮將相關問題轉給TikTok。TikTok在備忘錄中表示，這項協議將使得「超過1.7億美國人繼續探索充滿無限可能的世界，成為充滿活力的全球社群的一份子」。

這項交易預計將在明年1月22日完成，將結束多年來以國安疑慮為由，迫使字節跳動分拆美國業務的行動。

根據備忘錄，甲骨文、銀湖和MGX將持有新實體的45%股權。

這家美國合資公司的50%股權將由新投資者組成的財團持有，其中包含甲骨文、銀湖和MGX各持有15%，30.1%由字節跳動部分現有投資者的關聯企業持有，字節跳動則保留19.9%股權。(編輯:王志心)