「字遊，自在」文學展 感受旅行書寫魅力
記者黃朝琴／綜合報導
國立臺灣文學館「字遊，自在」旅行文學展昨日登場，展期至明年9月13日，分4大展區精選呈現橫跨數百年、近百部不同時期臺灣作家的旅行書寫或文化觀察， 包括手稿、照片、器物、書籍，題材豐富多元，在充滿輕盈而悠閒的氣氛中，感受旅行書寫的魅力。為增加展覽互動，各展區設置套版印章，如同旅行中沿途蒐集的戳章，參觀者也能在此累積不同的紀念足跡。展覽開幕期間，同步展開「時空旅人」觀眾意見蒐集，為後續即將推出的「AI共創旅行文學互動裝置」做準備。
開幕活動以阿伯樂戲工場的戲劇揭開序幕，呈現來自臺灣作家群的旅行文學作品，呼應以「字遊，自在」的策展理念，串連「旅行的意義」、「移動中」、「旅途上的風景」、「世界／視界」等4種旅程。從心靈到大地，從山海到城市，旅行文學展現了自由、交流與自我探尋的多重意義。
現場展出文物包括作家旅行文學手稿、紀念物等，例如趙天儀〈龜山島〉詩作手稿，於梨華從夏威夷致林海音的明信片，蕭白持有的相機，王浩一的旅行筆記本及帽子，日據時期臺灣女高音林氏好所收藏旅館、餐廳的火柴盒等作家旅行世界各角落的紀念。
國立臺灣文學館「字遊，自在」旅行文學展昨日登場。（臺文館提供）
國立臺灣文學館「字遊，自在」旅行文學展昨日登場。（臺文館提供）
