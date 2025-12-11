字體也成DEI戰場 盧比歐下令美外交官禁用Calibri

多家美國媒體報導指出，美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)已下令美國外交官停止使用Calibri字體，稱這是前總統拜登(Joe Biden)政府多元化倡議下造成「浪費」的其中一個例子。

盧比歐10日指示國務院員工，改使用襯線(serif)字體Times New Roman，稱此舉旨在「恢復部內書面工作的禮節與專業」。

美國國務院在2023年改採用無襯線(sans serif)字體Calibri，因其圓潤的字形與較寬的字距被視為更便於身心障礙者閱讀。

廣告 廣告

部分研究顯示，無襯線的字體較容易閱讀。

據報盧比歐在給國務院員工的備忘錄中寫道：「字體會形塑外界對官方文件在凝聚力、專業性與正式程度上的感受。」

美國總統川普(Donald Trump)政府已將多項多元與包容政策列為改革目標。

共和黨籍的川普自今年1月重返白宮以來，將清除政府部門的多元、平等與包容 (DEI) 計畫視為優先事項。

據報盧比歐在備忘錄中表示，2023年改用Calibri字體，「除了降低國務院官方往來文件的品質外，毫無作為」。