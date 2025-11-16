存了一輩子卻花光光！6大隱形「退休破產陷阱曝光」 很多人不知覺中招

財經中心／王文承報導

許多人辛苦工作一輩子，就是希望退休後能過上無憂無慮的生活。然而，美國理財網站《GOBankingRates》提醒，部分退休族群花錢過度、缺乏財務節制，恐在不知不覺中走向破產風險。以下是報導點名的6大「退休高花費陷阱」，務必留意避免。

1. 買太昂貴的汽車



美國新車平均月付高達735美元，若家中有兩輛車，每月車貸可能突破1400美元，還不包含保險、油費、維修等支出。專家建議，退休後應考慮減少車輛，或以現金購買安全可靠的車款，降低固定開銷。

2. 保險買過頭



適當保險能提供保障，但不少退休人士擁有過量保單，卻不見得真正需要。例如，若子女已獨立，是否仍需要高額壽險？若不再開車，車險是否多餘？專家提醒，應與理財顧問檢視保單內容，避免支付不必要費用，也要記得更新受益人。

3. 健身房會員沒在用



健身房會員費視地點與課程不同，每月可能高達100美元。若使用率不高，這筆支出就是浪費。建議檢查會員費是否划算，或尋找銀髮族優惠方案，以節省開銷。

4. 訂閱服務默默吃錢



許多人申請免費試用後忘記取消，導致訂閱費悄悄從帳戶扣除。專家建議，定期檢查銀行帳單上的固定扣款，列出所有串流或會員服務，逐一評估是否保留，也可使用線上工具協助取消不必要的訂閱。

5. 替孫子承擔學貸



幫孫子還大學學貸，看似愛心，實際卻可能讓退休族背上巨額債務，甚至影響信用評等。若孫子畢不了業或無法準時還款，財務風險都落在長輩身上。專家建議，可用現金贈與協助，但避免擔保或簽貸款。

6. 衝動購買理想新屋



退休後想換大房子或住在夢想地點很常見，但這往往是巨額支出。專家提醒，退休金有限，購屋前必須仔細檢視是否必要，避免讓財務壓力破壞退休生活品質。

理財專家強調，退休生活應該是享受人生，而非與金錢煩惱搏鬥。只要避免上述高花費陷阱，精明消費，才能真正擁有幸福且無憂的退休人生。

