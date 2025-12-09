存倉逾期貨可申請自行銷毀 省倉租

為降低納稅義務人存倉等成本，基隆關呼籲有逾期貨物存倉的進口人，可主動向海關申請自行銷毀存倉逾期貨物以免倉租等成本日益增加。

基隆關表示，進口貨物因故會發生納稅義務人放棄、逾期不報關、逾期不繳稅、抑或不得進口卻未依限辦理退運等情形，上述貨物均歸類為逾期貨物。逾期貨物原則上是由海關依法變賣或銷毀。不過，即便是可變賣的貨物，仍須等到符合條件的投標人得標後合法售出；至於部分須銷毀的逾期貨物，則需視海關年度契約銷毀量再做妥適安排，導致處理期程長短不定。

針對無法變賣的逾期貨物（例如經檢驗或檢疫不合格的物品），海關會依關稅法第96條規定通知納稅義務人，告知限期在海關監視下自行銷毀，若屆期仍未銷毀者，則由海關代位銷毀。銷毀契約廠商須依政府採購流程辦理，且在實務執行上受到貨物屬性、案件數量及櫃場位置等影響，須達到一定銷毀數量，才能安排銷毀作業，致使處理期程延長，進而衍生倉租、貨櫃延滯費及銷毀費用。