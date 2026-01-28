存儲大廠最新財報亮眼！記憶體持續開趴 旺宏、晶豪科開盤5分鐘漲停 華邦電也亮燈了

旺宏（2337）今（28）日開盤約5分鐘即攻上漲停 83.8 元。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 硬碟大廠希捷科技（Seagate）憑藉數據中心對大容量記憶體的持續需求，繳出了一份遠優於華爾街預期的財季業績，營收、利潤均實現顯著增長，同時毛利率與營利率也創歷史新高。受此消息激勵，台股的記憶體族群今（28）日繼續開資金派對。

旺宏（2337）今早開盤 5 分鐘即亮燈攻漲停，不過盤中漲停板「開開關關」，截至上午 10 時，成交量放出逾 16.5 萬張；利基型記憶體 IC 設計廠晶豪科（3006）也「亮燈」演出，成交 3.2 萬張；DRAM 雙雄華邦電（2344）至 10:27 分，也成功「亮燈」，成交逾 16.7 萬張；南亞科（2408）則報 291 元，漲幅 6.8%，成交逾 8.1 萬張。

周二（27日），希捷科技公布最新業績顯示：

營收：第二季營收達到 28.25 億美元，較前一年同期的 23.25 億美元增 21.5%，優於分析師預期的 27.5 億美元

獲利：調整後每股盈餘（EPS）來到 3.11 美元（年增 53%），遠超市場預期的 2.83 美元

毛利：非美國通用會計準則（GAAP）毛利率提升至 42.2%，優於較上年同期的 35.5%，創歷史新高

公司更預期，第三財季營收達 29 億美元（上下浮動 1 億美元），高於分析師預期的 27.7 億美元。調整後每股收益（EPS）預估達 3.4 美元（上下浮動 20 美分），同樣優於市場預期的 2.96 美元。希捷董事長兼執行長 Dave Mosley 表示，隨人工智能（AI）應用放大數據的創造和經濟價值，現代數據中心日益需要能兼顧性能和成本效益的「EB 級數據（Exabyte）」儲存解決方案。公司基於面密度驅動的產品路線圖，能滿足不斷演變的儲存需求和 EB 級需求增長。

業績公佈後，希捷科技美股盤後一度大漲超 10%，帶動記憶體族群走強，西部數據（WDC）漲超 6%，SanDisk（SNDK）漲超 3%，美光（MU）漲超 2%。先前，希捷在 2025 年已上漲逾兩倍，上周在業績前又大漲 6%，投資人對 AI 相關基建的樂觀情緒，推動了類股行情飆升。

▲希捷科技在財報展望繳出好成績的激勵下，盤後股價大漲近 10%。 圖：GoogleFinance

台股市場今也同步受惠，記憶體盤中普遍上漲。除了旺宏、晶豪科漲停演出，至上午 10 點，模組廠威剛（3260）上漲 5.48%，報 375.5 元，成交逾 1.5 萬張；十銓（4967）漲 3.43%，報256.5 元，成交逾 1.8 萬張；宇瞻（8271）漲 3.83%，報 122 元，成交 6,117 張。封測廠華東（8110）漲 4.35%，報 83.9 元，成交逾 6.3 萬張。前一天回測十日均線的力積電（6770）則大漲 8%，至 64.3 元，成交量放出逾 20 萬張。

旺宏昨（27）日舉行法說會，除了公布前一季毛利率由 13.5% 跳升至 24.2%，公司更指出，NAND 與 NOR 持續缺貨，記憶體產業供需結構質變，將斥資 220 億元大擴產，用於擴充 12 吋廠設備與產線。總經理盧志遠表示，去年第四季到今年一月，市場變化非常驚人，預期 2026、2027 年將極為忙碌、且充滿挑戰。

大摩昨日也出具最新報告，指「舊記憶體」市場正在復甦，之前表現落後的股票將迎來補漲，雖續將華邦電列為首選，但點名旺宏、力積電及兆易創新等 3 家，同樣受惠記憶體周期，股價走勢有望跟上大盤表現，將目標價由 72.5 元調升為 93 元。

