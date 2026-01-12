存儲翻倍，收起劉海，售價不變，iPhone 17e 最早2月發佈

文章來源：Qooah.com

繼去年2月發佈 iPhone 16e 後，迭代產品 iPhone 17e 預計最早將於今年2月亮相，外界對新機的相關爆料也日益增多。據傳 iPhone 17e 的起售價將維持 599美元，並且最低版本 ROM 有望升高為 256GB，進一步增加市場吸引力。

規格方面，iPhone 17e 將搭載採用第三代 3nm 製程工藝（N3P）的 A19 處理器，CPU 性能較前代的 A18 預估能夠提升 5%-10%，延續了 Apple 在性能上的穩步升級。屏幕雖依舊為 6.1吋，但 Apple 會使用更窄邊框。iPhone 17e 據傳會配備靈動島，如果最終落地，將代表傳統的劉海屏設計或將從此退出 iPhone 全系列產品線，iPhone 17e 不支援 ProMotion 自適應刷新率及全天候顯示功能。

充電方面，iPhone 17e 有望得到改善，或將支援 MagSafe 磁吸無線充電，功率至少達到 15W，相較於 iPhone 16e 的 7.5W Qi 無線充電有明顯提升。

影像方面，iPhone 17e 將搭載支援人物居中功能的全新前置鏡頭，採用 1800萬像素方形傳感器，可自動根據拍攝對象調整構圖，適合多人自拍場景。