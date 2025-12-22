存在國家安全風險 川普政府暫停所有離岸風電計畫

美國內政部22日表示，已經暫停了美國所有正在建設的5項離岸風力發電計畫的租賃合約，理由是未具體說明的國家安全風險，這也使得這個美國總統川普(Donald Trump)厭惡的產業蒙上了陰影。

川普長期以來一直反對風車，特別是其外觀。川普政府在他的第二屆任期多次試圖限制風電的開發。

內政部在其公告中指出，所有這些位於大西洋沿岸的計畫存在國家安全風險，國防部在「近期完成」的機密報告中對此進行了概述。

此舉正值法官裁定，川普在上任第一天簽署、禁止新建風力發電計畫的命令違法。

內政部沒有說明這些風險為何，但提到能源部先前指出與雷達干擾有關的問題。

內政部說，暫停離岸風電計畫的租賃將立即生效，這將為消除政府疑慮提供時間。

羅德島州民主黨參議員懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)表示，此舉「看起來更像是川普政府慣用的報復性騷擾，而不是任何合法手段。」

根據網站，位於羅德島沿海、由丹麥能源巨擘沃旭(Orsted)開發的「革命風能計畫」(Revolution Wind)已經完成了80%。

懷特豪斯在X上表示，這項計畫早已「獲得聯邦政府的徹底審查與全面批准，審查內容包含了任何潛在的國家安全問題。」 (編輯:柳向華)