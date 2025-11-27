《存在的回聲》特展新營登場 5位藝術家回望疫情後人與世界的連結

藝術家黃暄軒的參展作品《靜默的網》。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕《存在的回聲：穿越縫隙的五種觀看》由趙涵邦、黃暄軒、曾靜芳、顏珊怡與沈宴緻5位藝術家聯展，明(28)日起至12月14日在台南新營文化中心展出40件作品，以疫情後的時代背景為起點，回望人與世界的距離，透過藝術回應那些被時間分割的片段、被隔離的身體及被中斷的日常，重新發現自我與世界的連結，歡迎觀展。

顏珊怡創作《水熊蟲與我》。(記者楊金城攝)

聯展以「時間的視覺敘事」、「身體與創傷的書寫」、「科技與自然間的張力」為3大主軸，構築出交織的思想紋理與感知場域。藝術家的創作風格各異卻相互呼應，共同呈現多重觀看的視角。

廣告 廣告

曾靜芳的《親情系列》作品。(記者楊金城攝)

趙涵邦以幻獸寓言探問生死與情感連結，流露深刻人性溫度；黃暄軒以複合媒材描繪後工業文明與自然張力，呈現土地與文明記憶；曾靜芳以照相寫實記錄疫情親情與社會景象，並從女性主義角度反思社會對女性空間的限制；顏珊怡以蒙太奇式圖像重構時間片段，使中斷與延續並存；沈宴緻則透過繪畫自我對話，探索感知與意識深層力量。

【看原文連結】

更多自由時報報導

羅唯仁退休前1天......傳「不請自來」參加台積研發機密會議

MLB》世界大賽不敵道奇 藍鳥砸7年65.6億簽下自由市場巨投席斯

香港住宅大樓惡火連燒7棟 已知44死逾200人失聯

史上最慘！香港宏福苑大火44死279人失聯 6月大女嬰生死未卜

