存摺聚寶袋爆紅 郵局集郵周邊商品年銷2500萬元
（中央社記者黃巧雯台北6日電）中華郵政吉祥物「波波鴿」以其呆萌可愛造型受喜愛，郵局近年推出各式集郵周邊商品，年銷售2500萬元，其中存摺造型聚寶袋猶如放大版存摺且具實用性，因民眾多次敲碗加開，銷售6.5萬個。
自民國109年起中華郵政轄下各地郵局積極投入開發並推出波波鴿系列自製周邊集郵商品，開發多款兼具實用性與外型可愛的生活小物。
根據中華郵政統計，截至11月底，114年度各郵局自製特色商品最受歡迎前3名，其中存摺造型聚寶袋（高雄郵局）銷售破萬，以6.5萬個排名第1，銷售額約390萬元，第2名為熱氣球系列吊飾（台東郵局）4000個，一杯量子時光馬克杯（台中郵局）以1650個排名第3。
至於桃園郵局自111年起製作便利箱花器也同樣熱銷，至今賣出約3.3萬個，銷售金額達580萬元，也是民眾喜愛的特色商品之一。
值得一提的是，搶手的存摺造型聚寶袋，外型復刻郵局存摺，從封面顏色、字體到版面配置，看起來就像一本放大版的存摺，可收納小物、印章、存摺。
中華郵政告訴中央社記者，多數商品皆採限量生產，每款大約製作2000至5000個不等，唯獨近期爆紅的「存摺造型聚寶袋」，因為民眾多次敲碗加開，總共增製3次，目前一般款與綜合款合計銷售達6.5萬個。
中華郵政指出，全國各局自製的集郵周邊商品，一年平均銷售額總計約2500萬元，其中高雄郵局、桃園郵局及台東郵局最會配合在地特色及大型活動行銷自製特色商品。
中華郵政表示，高雄郵局自109年開始發行波波鴿相關商品，藉由i郵購吉祥物這隻胖胖萌萌的小白鴿，為集郵商品帶來更多元且可愛的面貌，除了運用「波波鴿」的圖樣來製作商品外，也使用「郵票」、「郵政寶寶」、「郵政器具」、以及「高雄郵局橘貓信差」等圖樣，推出風格多元的集郵商品，希望能吸引不同喜好的粉絲。
在高雄郵局的設計團隊中，企劃行銷科的吳雅婷為近期超人氣「波波鴿表情包」的開發與設計者，喜愛動漫與卡通周邊的她，將對設計的熱愛帶進郵局的工作中。
吳雅婷分享，特別喜歡「郵布得~超Q鴿鴿牛仔小書包」、「超Q鴿鴿飲料杯套」等商品，並感謝主管充分信任，讓她能大膽提出創意、盡情揮灑，每當看到參與設計的商品發行那一刻，那份從心底湧出的喜悅總是難以形容，
吳雅婷指出，有一天突然發現網路上開始有人討論、詢問，甚至在各種平台上分享時，深深感受到團隊努力的心血被看見，感到無比的開心與感動，「頓時湧現出更多的想法跟靈感，迫不及待要再來跟大家分享了。」
今年適逢吳雅婷在郵局服務滿10年，她回想起剛入職那段日子，也曾在台北郵局集郵股參與個人化郵票的設計，能將所學專業運用於郵政業務，她形容這段經歷既榮幸又難得。
吳雅婷109年返回高雄郵局後，加入企劃行銷科設計團隊，與夥伴黃翎、鄭家弦以及楊嘉怡共同投入集郵商品的設計開發，迄今已成功推出逾百款集郵商品，深受郵友喜愛。（編輯：張銘坤）1141206
