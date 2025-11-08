存放市值1.6兆元黃金！ 央行「國家金脈」神秘寶庫隱身地點曝光

隱身新店烏來山林的「文園金庫」蘊藏國家黃金資產，平時戒備森嚴，有大批憲兵守衛。（示意圖，pixabay）

在新北市新店通往烏來的山區裡，藏著一座鮮為人知的「文園金庫」，裡頭安放中央銀行大批國家黃金資產，為了保障這筆天文數字的資產，平時都由憲兵部隊重兵駐守，戒備森嚴。直到1990年代，因為媒體揭露，這座神秘的寶庫才逐漸浮上檯面，連立法委員和監察委員都曾親自登門視察，外界才確切了解金庫的存在。

根據《聯合新聞網》報導，當年報導這座隱身山林的「文園金庫」位在北新公路上，由於周圍林木茂密，一般開車去烏來的遊客根本難以察覺，它外觀毫不起眼，像個軍事營區，沒有任何招牌，圍牆上還佈滿了層層鐵絲網。文園金庫採用山洞式庫房設計，內部設有警鈴、防爆鋼板和震動感應器等高規格防盜設施，想進入得通過五道難關，鑰匙和密碼皆由專責人員分開保管。

廣告 廣告

這座半地下化的金庫，所有開關都由電腦精密操控，央行也派員在裡頭輪班值守，而周邊的安全則由上百名憲兵組成的連隊負責。運送黃金的專車通常選在夜深人靜時上山，並有荷槍實彈的警察以強大火力裝備一路護航，可見國家對這批黃金的保護是滴水不漏、極盡謹慎。

「文園金庫」裡的黃金只有一小部分是1949年前後輾轉遷台而來，絕大多數都是後來央行向美國大舉購入。這些黃金主要用途是作為新台幣發行的「定海神針」，等於是新台幣價值的強力後盾，所以央行並無變賣獲利的打算。從1997年視察立委的口中得知，在1993年時總量就高達421公噸，據最新資料，如今的黃金存量更高達3162萬盎司，市值約543.64億美元（約新台幣1兆6788億元）。

可是那些早年從中國輾轉運來的黃金，大多不是高純度的999黃金，存放在充滿濕氣的庫房多年，早已光芒盡失，不僅外觀色澤變得黯淡，甚至出現鏽蝕痕跡，與一般人對「閃耀奪目」的黃金印象有所落差。

更多鏡週刊報導

香港2億黃金劫案／見不得人好！前合夥人找「黑幫」盜老東家 13嫌落網主謀還在逃

史詩級奇蹟！捷克登山客驚見金幣寶箱 內藏7公斤珍寶值千萬

未成年屁孩偷家中「15.5公斤金條」爽買藍寶堅尼 媽媽氣瘋怒告同夥