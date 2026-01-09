存款全放銀行是大忌？專家曝百萬富翁共同點：買奢侈品前先做這件事
財經中心／綜合報導
許多人夢想成為百萬富翁，外媒《GOBankingRates》引述專家看法指出，「投資」是致富關鍵。專家強調，富人傾向將資金投入房產、股票等增值項目，而非閒置銀行；同時善用退休帳戶進行稅務規劃。專家建議民眾應避免過度消費，及早開始投資並尋求專業協助，利用複利效應累積財富。
根據外媒《GOBankingRates》報導，針對普通人如何晉升資產階級，多位理財專家一致認為，單純的儲蓄無法創造鉅額財富，唯有透過「投資」並善用複利效應，才是通往百萬富翁的唯一途徑。克拉克律師事務所（Clark Law Office）首席律師馬修·R·克拉克（Matthew R. Clark）觀察其高資產客戶的行為模式指出，富人絕對不會將大筆資金僅僅停泊在銀行帳戶內領取微薄利息。
克拉克進一步說明，富裕階層更傾向將資金配置於具備增值潛力的項目上，例如房地產、股票投資組合或其他商業投資，讓金錢主動創造價值。然而，多數民眾之所以難以跨出投資的第一步，主要原因在於「過度消費」。專家分析，無節制的消費習慣不僅削弱了可投入市場的本金，更可能導致負債累累，成為累積財富的最大阻礙。
針對想增加財富的民眾，網路報稅公司「File Tax Online」創辦人兼執行長傑夫奈特（Jeff Knight）建議「坐而言不如起而行」，即使是小額資金，只要及早進場，時間的複利將帶來巨大回報。他指出，最簡單的入門方式即是善用401（k）等退休金帳戶。奈特觀察發現，百萬富翁在購買奢侈品享樂之前，必定優先填滿自己的退休帳戶（如IRA或401k），這不僅能強迫儲蓄，更能利用長期持有的稅率優惠來減少稅務支出。
奈特最後總結，富人將「稅務規劃」視為累積財富的重要策略之一，他們全年都會與專業稅務顧問合作，針對投資理財做出最有利的節稅選擇。因此，若一般民眾希望積極累積資產，除了修正消費習慣，聘請專業人士協助規劃財務與稅務，或許是實現財富自由目標的捷徑。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
