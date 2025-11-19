存款全花在買房上！夫妻忽略1事退休仍打工 晚年血淚賣房經歷曝光

財經中心／王文承報導

日本一對72歲老夫婦，當年為了「年紀大就租不到房」，傾盡積蓄買下人生第一間房，卻因長期房貸與生活開銷壓力，不得不在退休後繼續工作。（圖／pixabay）

許多租屋族擔心退休後無法租房，因此退休前急著買房，卻往往忽略了晚年背負房貸的壓力。日本一對72歲老夫婦，當年為了「年紀大就租不到房」，傾盡積蓄買下人生第一間房，卻因長期房貸與生活開銷壓力，不得不在退休後繼續工作，健康也因此受影響，最終忍痛賣屋，搬進租金低廉的公營住宅。

存款全花買房 夫妻忽略1事晚年賣房求生



根據《THE GOLD ONLINE》報導，鈴木一郎與妻子惠子（化名）20年前長期租屋，擔心老了被房東拒租，決定買下中古公寓，總價約2950萬日圓（約新台幣592萬元），頭期款450萬日圓，其餘以房貸支付。銀行保證最遲80歲前能還清，夫妻倆因此安心。

廣告 廣告

然而，退休前的生活並不如預期。子女教育費及日常開銷增加，使得夫妻無法提前還款。一郎退休後的薪水銳減，每月僅能拿出部分退休金還房貸。進入領年金生活後，每月收入約21萬日圓（約新台幣4.2萬元），扣掉房貸及生活費幾乎所剩無幾，夫妻只能繼續打零工，但年紀漸長，健康狀況開始受影響，惠子甚至出現憂鬱症狀。

最終，他們以約1150萬日圓（約新台幣231萬元）售出房屋，扣除剩餘房貸與仲介費後，僅剩約780萬日圓（約新台幣157萬元），搬入租金低廉的公營住宅，每月支出降至約12萬日圓（約新台幣2.4萬元），生活才稍獲喘息。

專家指出，許多中高齡族群誤信「老了租不到房」，提前購屋反而可能被長期房貸壓垮。隨著高齡化社會擴大，愈來愈多房東願意接納年長租客，也有公營住宅及民間租屋補助、附設服務的高齡住宅等方案。專家提醒，真正的晚年安全感，不在於擁有房產，而在於「能夠自在生活」。

更多三立新聞網報導

物理治療便祕！他用1物品「捅肛門」醫傻眼 一票人驚呆：挑戰人體極限

【普發現金】希望破滅！女大生1萬被他們拿走 補辦存摺結局超展開

冬季救星來了！專家推好市多9大保暖衣物 荷包也不凍輕鬆入手

上班2小時月領33K！她1原因氣炸想離職 一票人傻眼：爽缺難尋

