存款剩39元卻買10萬頂規筆電！張文燒機滅證…警暴力破解黑盒子

社會中心／台北報導

張文縱火燒毀租屋處後，忠西所警員撲滅陽台火勢。（圖／翻攝畫面）

涉犯台北隨機攻擊案釀3死11傷的張文（27歲）墜樓身亡，專案小組於其租屋處尋獲一台遭焚毀的華碩ROG頂規電競筆電。雖硬碟硬體完好，但因受Windows「BitLocker」加密技術保護，經刑事局求助原廠與微軟均無解。針對這具要價逾10萬、可能藏有犯案動機的「黑盒子」，警方決定採「暴力破解」手段，逐一測試48位數密碼組合以釐清真相。

檢警調查發現，張文犯案心思極其縝密，預謀時間長達2年。他在網路雲端資料中留有完整的作案計畫，並化名「張鋒嚴」自去年4月起陸續購入戰術手套、防毒面具，今年1月更向生存遊戲業者採購煙霧彈等危險器材。

專案小組在案發當晚前往張男位於中正區公園路的租屋處搜證，發現他試圖縱火滅證。警方在現場查扣一台外觀燒損的筆記型電腦，雖螢幕與主機板已毀壞，但儲存核心資料的SSD固態硬碟尚稱完好。

根據《知新聞》報導，該筆電為華碩ROG系列於2023年推出的旗艦機種Strix SCAR 18，搭載Intel i9處理器、RTX 4090顯示卡與Mini LED面板，市價高達新台幣9萬至12萬元，專攻專業電競玩家市場。

然而，警方在解讀資料時遭遇重大技術阻礙。由於該機型採用Windows 11預設的「BitLocker」數位加密技術，一旦硬碟脫離原始主機板，必須輸入一組48字元的修復金鑰才能解鎖。

刑事局曾分別向硬體製造商華碩及軟體開發商微軟求助，但雙方皆表示無法繞過加密機制。為此，鑑識人員決定啟動「暴力破解」程序，意即透過軟體運算逐一測試高達10的48次方的密碼組合，試圖強行打開這道數位大門。

此外，張男的經濟狀況與持有高價設備形成強烈對比，成為另一調查重點。警方清查金流發現，張男郵局帳戶餘額僅剩39元，平日僅靠母親每月約1萬餘元的資助及過去擔任保全的微薄存款度日，但其租屋處每月租金即達1萬7千元，早已入不敷出。一個坐吃山空的失業男子，如何購得如此昂貴的頂級筆電？資金來源成謎。

不良行為，請勿模仿！

