存款族注意！他將超過100萬元放郵局，漏看「１規定」長期下來超虧
許多民眾習慣將資金存放於郵局或銀行，認為這是最穩妥的理財方式，既能應付突發需求，又可透過利息慢慢增值。然而，這種看似保守的理財觀念卻可能讓人吃大虧。一名網友近期才發現，自己長期信賴的郵局活期儲蓄存款，竟然存在「超過100萬元就不計息」的規定，讓他相當震驚。
郵局存款超過百萬會怎樣
一名網友在Dcard平台以「郵局存超過100萬超虧」為題發文，表示自己長期以來都相當信任郵局，存錢時從未特別關注利率或相關條款規定。直到最近才發現，活期儲蓄存款金額一旦突破100萬元門檻，超出部分就「根本沒在幫你生錢」，這個突如其來的訊息讓他感到相當震驚。
原PO坦承，自己不管是基金還是其他投資商品，都因為風險顧慮而選擇迴避。銀行這筆資金主要作為備用金使用，並無特定用途，所以才會選擇放在郵局活期儲蓄帳戶當中。沒想到這個看似保守、安全的做法，卻因為「超過１百萬元零利息」的條款，讓他在不知不覺中損失了可觀的利息收入，「長期下來超虧，我打算換一家存了，歡迎大家推薦」。
網友分享其他理財方案
貼文曝光後，許多網友分享類似經驗，「我記得郵局存超過100萬，會定期寄通知信給妳，會跟妳說超過這金額將不會生利息，反之，只要九十九萬多元，還是保有利息」「沒生錢就算了，還可能會被通膨慢慢吃掉，超虧」。
也有不少網友推薦其他理財方法，「找個定存股，每年的股利也比定存多」「可以分４等分，第１份存定存，第２份可以放數位銀行活存，第３份可以放美金儲蓄險，第４份放股票」「問就是買0050」「30萬內的話適合數位銀行，數位銀行利息普遍高於活儲，但每家額度不同，超過就是牌告利率，可以搜尋一下哪家最適合你」「恭喜有一桶金囉！不過，建議撥出一部分的錢進入股市，擔心不會買的話，可以買ETF」。
郵局存款超過100萬不計利息
根據中華郵政官方網站說明，存簿儲金歸戶計算方式為同一身分證字號且相同戶名帳戶合併計算利息，最高計息金額為新台幣100萬元，並以每日平均結餘進行計算，超過部分完全不計利息。
▲若在郵局存超過100萬，超過部分不計利息。（圖片來源：shutterstock達志影像）
