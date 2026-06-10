存款梭哈台股！她沒錢吃飯、繳電費：真要睡公園了 結局讓眾人看傻

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財經中心／王文承報導

一名女子8日表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝。（圖／pixabay）

近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒宛如搭上雲霄飛車。一名女子8日表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝，貼文曝光後，引發網友熱議。

她梭哈台股繳不起電費 結局讓眾人看傻



一名女網友在網路論壇《Dcard》發文表示，自己在8日早盤將手中資金全數投入股市，導致生活開銷瞬間見底，不僅繳不出電費，也沒錢吃飯，只能苦中作樂表示「要睡公園了」，還開玩笑稱希望公園垃圾桶裡還有食物可撿。

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貼文曝光後，許多網友看傻眼，紛紛表示，「沒錢還買股……天才」、「如果你說得是真的，那對你來說就是超額投資了」、「做人還是務實點，先去找工作吧？」、「用閒錢投資不是基本嗎？怎麼會連生存都有問題還拿去投資」。

不過，隨著台股昨（9）日止跌回升，原PO也再次發文報平安，表示自己已順利繳清電費，正式「從公園搬出來了」，還打算犒賞自己一頓麥當勞。貼文也笑翻不少網友，「薯條記得加大」、「快樂的時光，雨後天晴」、「幸福來得太突然」、「恭喜不用睡公園」。

但也有部分網友質疑，原PO連續發文疑似有博取關注之嫌，認為若遇到短期波動就情緒大起大落，可能並不適合投入股市。

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