存款沒有美金2萬元 假黃金投資改詐6旬婦美金3000

cnews204260109a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第一警分局西區派出所員警，日前下午3時許獲報，轄內國泰世華銀行南屯分行，有1名年約6旬的王姓婦人，疑似遭遇詐騙。第一警分局表示，警員李建安獲報後，立即趕赴現場了解，原來婦人於網路上，結識了1名陳姓男子，雙方從未見面，僅透過通訊軟體聯繫，對方卻以「投資黃金指數」為由，誘騙她匯款2萬美元。但婦人存款根本沒有2萬美金，詐團成員只能降價，指示她先行匯款3060美元，折合新台幣約9萬餘元。所幸行員及時通報警方，共同攔阻了一起潛在詐騙案件。

廣告 廣告

警方調查，當時王姓婦人聲稱，匯款要購買「精品包」。但在行員關懷提問時，卻支吾其詞、無法清楚說明，言詞前後矛盾，明顯與實際情況不符。員警趕抵現場後，協助檢視婦人手機LINE對話紀錄，憑藉實務經驗判斷，就是典型的「假交友投資」的詐騙手法。

警方表示，原來婦人於網路上，結識了1名陳姓男子，雙方從未見面，僅透過通訊軟體聯繫，對方卻以「投資黃金指數」為由，要求匯款2萬美元至香港帳戶。但婦人無法負擔高額款項，於是依對方指示，只能先行匯款3060美元，折合新台幣約9萬餘元。

第一警分局表示，令人訝異的是，對方甚至「手把手教學」，教導婦人若遭銀行詢問，務必統一回答「購買精品包」，並強調銀行「無權干涉個人隱私」，企圖規避銀行關懷提問機制。所幸詐團話術漏洞百出，在員警與銀行人員耐心說明詐騙手法後，婦人恍然大悟，當場取消匯款，成功保住辛苦積蓄。

第一警分局呼籲，詐騙集團常利用「假交友」、「假親友借錢」等手法，誘騙民眾匯款，並刻意教導應對話術規避查核。民眾如遇類似情形，務必提高警覺、多方查證，切勿輕信網路陌生人說詞。如有疑慮可立即撥打165反詐騙專線，或110報案專線諮詢，警方將即時提供協助，共同守護民眾財產安全。

照片來源：台中市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

跨越16年的歸鄉路 花蓮警運用DNA技術助無名屍落葉歸根

口鼻沾白粉騎車自摔 32歲男唾液快篩涉吸安毒被逮

【文章轉載請註明出處】