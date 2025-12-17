存款破千萬！退休男因「這1事」毀掉38年婚姻 晚年生活超淒涼
財經中心／王文承報導
每個人對金錢的看法都不盡相同，即使相伴多年的夫妻，也可能因「怎麼花錢」而產生摩擦。日本一對經濟條件並不差的夫妻，明明擁有穩定年金、丈夫也即將退休領取退職金，卻因消費與節省的價值觀落差，讓婚姻浮現新的裂痕。
男存款千萬因1事毀掉38年婚姻
根據《THE GOLD ONLINE》報導，62歲的鈴木裕子（化名）與丈夫明男（化名）結婚已38年。即將64歲的明男準備退休，恰逢結婚紀念日，裕子提議外出吃頓飯慶祝，丈夫也點頭答應。然而，讓她失落的是，明男最後選擇的卻是夫妻平日就常去的速食店。餐點並不難吃，卻讓裕子心中湧上一股說不出口的難過，連一句「謝謝」都卡在喉嚨裡。事後回想，她仍忍不住落淚。
明男一向認真踏實，年輕時努力工作、撫養孩子，如今孩子已獨立，房貸也繳清，年收入約500萬日圓（約新台幣100萬元），家庭財務看似終於站穩腳步。裕子認為，過去為了教育費與房貸而節衣縮食無可厚非，但現在壓力減輕，為何仍要如此嚴苛地省錢？
她算給自己聽，丈夫再過一年可領約2500萬日圓（約新台幣500萬元）的退職金，65歲後夫妻每月還能合計領取約30萬日圓（約新台幣6萬元）的年金。這些年來壓抑慾望、拚命工作，現在若偶爾享受生活，真的有那麼不可原諒嗎？裕子熱愛旅行，即使只是到近郊泡溫泉也感到滿足，但每次提議出遊，丈夫總是搖頭拒絕。
明男的理由始終理性而現實：「通膨誰也說不準」、「房屋維修、家電更換隨時要用錢」、「老後風險最大，現在能省就省。」當裕子希望「偶爾奢侈一下」，他甚至冷靜回應：「就是這個『偶爾』，才會讓家計失控。」
在裕子眼中，一頓好一點的晚餐、一趟短途旅行，象徵的是「活在當下」；在明男心裡，卻等同於「浪費」與「未來風險」。隨著退休日逼近，兩人對金錢的價值觀差距也愈來愈明顯。
裕子坦言，她感謝丈夫多年來的付出，正因他的努力，夫妻的老後生活才不至於陷入困境，也能理解他擔心若自己先走，太太只能依靠年金生活。然而，健康的時間有限，若只是為了存錢而什麼都不敢做，「光是想像就讓人喘不過氣」。
日本公益財團法人生命保險文化中心《2022年度生活保障調查》指出，夫妻兩人若僅維持「最低限度」的老後生活，每月平均需支出約23.2萬日圓（約新台幣4.6萬元）；若想過得較為寬裕，則需約37.9萬日圓（約新台幣7.6萬元）。以鈴木夫妻每月30萬日圓的年金收入來看，若再加上旅行、外食或節慶開銷，確實可能出現資金缺口。即便擁有2500萬日圓的退職金，扣除未來赤字、娛樂、房屋修繕、醫療與長照費用，也未必能長久支撐。
64歲的明男很清楚，老年並非遙遠的未來，他不願讓多年辛苦累積的資產快速縮水；裕子則更想把握眼前、珍惜仍然健康的時光。兩人的選擇沒有對錯，只是立場不同。
或許在「人生百年」的時代裡，退休後的日子仍很漫長。夫妻之間，比起說服對方，更重要的是彼此理解，在安心與生活品質之間，找到屬於兩人的平衡點——既為未來準備，也不忘好好過現在。
