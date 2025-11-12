存款縮水2千萬！35歲啃老女「靠1招」吸血 父陷財務危機：後悔過度寵愛
財經中心／王文承報導
現今社會正面臨少子化日益嚴重的狀況，許多家長只育有一個孩子，往往對其寵愛有加，卻忽略了必要的教育，導致孩子長大後出現依賴、無法獨立，最終變成啃老族。日本一名70歲前體育教師辰雄（化名）原本擁有5000萬日圓（約新台幣1,000萬元）積蓄，如今存款縮水至不到3000萬日圓（約新台幣605萬元），主要原因竟是對唯一的女兒京香（35歲）長期的過度金錢援助。辰雄目前獨居，每月領取18萬日圓（約新台幣3.6萬元）的年金，生活本應平穩，卻因女兒不斷提出金錢要求而陷入困境。
女靠1招吸血 父後悔寵愛
根據《THE GOLD ONLINE》報導，事情起因於京香關心父親在喪妻後的孤單生活，建議他養狗「ルル」並一起散步。起初，辰雄認為這有助於健康，也感謝女兒的陪伴。但養狗的初期費用、用品、疫苗及高級飼料就超過100萬日圓（約新台幣20萬元），雖令他心驚，仍勉強答應。
然而隨著時間推移，京香不斷提出額外要求：支付飼料、洗護費，甚至以「ルル需要24小時開空調」為由要求父親負擔電費。最終，原本愉快的散步生活變成經濟負擔。京香更進一步提出要辭職開設狗狗咖啡館，要求父親支付800萬日圓（約新台幣161萬元）創業資金。面對女兒的過度要求，辰雄只能理智與情感兼顧，最終拒絕。
辰雄反思，自己之所以落入困境，與過去忙碌無法陪伴女兒而用物質補償寵愛有關。他表示：「當時我總是買她想要的東西以表關心，沒想到寵愛的後果現在全由我承擔。」
專家指出，親子間的金錢問題往往與情感糾葛密切相連。父母若未設立明確界線，容易讓子女形成「父母會解決一切」的依賴心理。對年長父母而言，勇於表達援助的限度，並以具體數字說明家庭財務狀況及過往援助總額，是避免經濟壓力、促進子女自立的重要方法。
更多三立新聞網報導
開盤／大盤重挫近80點！台積電跳水失守跌15元 鴻海強拉救場
有人讓座卻不要！老翁搶位「硬坐短裙女腿上」 遭阻止竟做1事乘客氣炸
月老沒工作？徵信社開出月薪5萬「神祕職缺」 一票人驚呆：合理當小三
換季衣物常泛黃？無需再買清潔劑！達人教1招30分鐘浸泡法 省錢又有效
其他人也在看
阿姨存款變「空頭支票」！存單還在手銀行卻說沒紀錄 存款近30年慘無法提領
根據《現代快報》報導，顧女士指出，當年存款約定三年期滿自動續存，依她估算至今利息約人民幣2,000多元（約新台幣8,800元）。不料到銀行辦理時卻被拒領。她表示，銀行人員稱系統中找不到存單紀錄，要她回去等通知；後來數度致電詢問，得到的回覆都是「仍在查核中」。 ...CTWANT ・ 15 小時前
五星酒店推「剩菜盲盒」 破千自助餐百元爽吃！他實測超驚艷：還有大閘蟹
《羊城晚報》報導，該飯店的自助晚餐原價為每人298元，菜色多達30餘種。所謂「剩菜盲盒」，實際上是一種限時打包服務，僅在晚餐營業結束前15分鐘開放。顧客只要支付40元，即可獲得一個巴掌大小的打包盒，能自由挑選自助餐檯上除了刺身與冰上海鮮外的各式餐點，只要裝得下皆可...CTWANT ・ 1 天前
謝祖武照顧失智母揭開傷疤！雖很痛但「眼淚已哭乾」：一輩子都不會忘記
57歲凍齡男神謝祖武照顧失智媽媽多年，家人輪流照顧媽媽，因為壓力太大，還差一點與老婆離婚，這些經歷讓他深刻體會照顧者的辛勞與孤單，化身介惠基金會的傳愛大使，今（12）日出席「歲末傳愛」公益發佈會談到這些經歷，他也感嘆要揭開傷疤很痛，但是他希望用自己的經歷號召社會一起行動。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
手握千萬仍打工！63歲退休警轉職「這1行業」 背後原因超催淚
隨著醫療科技進步、平均壽命延長，許多人面臨退休後漫長的「第二人生」，越來越多人選擇不完全退出職場，而是以更自在的步調持續工作。日本一名63歲的退休警察便是典型例子──即使已領取約2,000萬日圓（約新台幣400萬元）退休金，他仍選擇到安親班擔任輔導老師，每小時薪資僅1,050日圓（約新台幣209元），但他樂在其中，因為這正是他多年來的夢想。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一顆蛋7千、一斗米25萬！央行回顧台幣瘋狂年代：改制完打針10萬變2.5元
中央銀行（央行）宣布將啟動新台幣鈔券改版作業，發行超過24年的100、200、500、1000、2000元5種面額預估都將更新。央行近日在臉書以辛巴威在昔日惡性通貨膨脹下，買一條麵包雖只需要一張鈔票，但面額卻是驚人的100兆為例回顧，台灣在民國38年（1949年）也面臨嚴重的通貨膨脹，而後在台幣改革後（1元新台幣兌換4萬元舊台幣）後靠著嚴謹的限額發行制度，才......風傳媒 ・ 9 小時前
一清41年揭密3／服刑也能賺外快！ 他靠「1胎哥步數」秒削80萬
[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／調查採訪「一清專案發生了許多怪事，你相信嗎？有人在監獄裡靠著寫信檢舉，賺了80多萬元！」龍哥（化名）因為一清專案，在台東縣泰...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
豪賭「放2天假」慘翻車？學生會1句話秒切割
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風於今（11）日清晨發布陸上颱風警報，全台高度戒備，民眾最關心的莫過於是否放颱風假，一名自稱「台大大氣系學生」的網友，在颱風來襲前發出祭品文，預言台北將連放2天颱風假，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
韓兌幣所「超扯匯率」曝光！網分析換匯3策略
國際中心／王靖慈報導我國遊客前往韓國旅遊是目前熱門行程，到韓國明洞換錢也是遊客熟悉的換匯方式之一，臉書的旅遊類粉專今（12）日分享一則訊息，台幣兌韓幣匯率來到47.1，跟去年的匯率相比更好，該粉專也整理3策略給出想換匯的民眾。民視 ・ 11 小時前
賭9縣市颱風假失準！店家霸氣加倍送「200隻烤雞」
賭9縣市颱風假失準！店家霸氣加倍送「200隻烤雞」EBC東森新聞 ・ 12 小時前
麗寶跨年首波卡司宇宙人、美秀集團、MARZ 23！台中跨年、南投清境、雲林劍湖山…中部跨年活動卡司、時間地點、轉播、煙火一次看
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，麗寶樂園每年除了有華麗的煙火秀，演出藝人也相當亮眼，首播卡司公開金曲樂團「宇宙人」、潮流唱作人「Marz23」，以及人氣樂團「美秀集團」擔任壓軸，三組卡司要陪伴民眾一起熱情迎接2026！台中跨年、南投清境、雲林劍湖山…等跨年晚會資訊尚未公布，更多中部地區跨年活動將持續更新，期待更多明星藝人陪伴中部民眾一起跨年吧！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
英國史上最大洗錢案宣判 中國主謀錢志敏遭判刑11.8年
英國倫敦南華克皇家法院，11日針對該國史上金額最大洗錢案，宣判來自中國主謀錢志敏11年8個月徒刑，她在中國設立開發公司，但實際為詐騙近13萬人投資，總金額超過400億人民幣，隨後逃往英國利用比特幣洗錢，轉移在中國的犯罪所得，去（2024）年被逮捕。公視新聞網 ・ 18 小時前
第二屆獨立書店「樹梅獨書獎」 小小書坊奪特別貢獻獎｜#鏡新聞
樹梅獨書獎今年舉行第二屆頒獎典禮，由新北永和小小書房拿下特別貢獻獎殊榮，三餘書店拿下評審團獎。評審透露，今年評選真的非常掙扎，獨立書店各有特色，也透過親自走訪了解到經營不易之處，希望透過頒獎，保留台灣的獨立書店文化。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前
嗆賴「自己生病叫別人吃藥」 前大使：好久不見的韓國瑜
民進黨立委沈伯洋日前遭大陸公安立案調查，總統賴清德昨（11）日喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、率領跨黨派委員聲援沈，而韓今天則親上火線批評賴消費沈、自己生病叫別人吃藥。對此，我駐紐西蘭前代表介文汲直呼，韓國瑜的說法實在答得太妙了，這讓自己想起「好久不見的韓國瑜」。中時新聞網 ・ 11 小時前
GDP排名躍升 因貧富差距無感？財長提解方：3大方向、12措施
財政部長莊翠雲13日將赴立法院財政委員會進行減少貧富差距專案報告，財政部提出三大方向、12項措施縮小貧富差距。同時，中央銀行最新報告指出，台灣所得分配在主要經濟體中屬偏低水準，長期維持在國際警戒線之下，政府透過社會福利移轉與租稅制度對改善所得分配發揮明顯效果。中天新聞網 ・ 43 分鐘前
國小畢旅飛日本！日作家看「1行程」驚喊風險大：連日本學校都不去
高雄岡山區和平國小規劃明年3月舉辦畢業旅行，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人羨慕的是費用只要5000元。對此，校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。行程曝光後，讓旅台日本作家「日本人的歐吉桑」也大讚，行程非常豐富且很用心，不過有一地點他不建議前往，就是「京都」，因為近年來觀光人潮過多，連日本學校都認為風險較大而放棄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玻璃類股火力全開！台玻漲逾9%亮燈漲停「近5萬張排隊等買」 專家示警
台股今（12）日一度重返28000點，漲逾200點，玻璃類股異軍突起，又以台玻亮燈漲停最猛，近五萬張排隊等買。專家分析，背後動力來自AI伺服器、5G與高階PCB需求暴增，以及高階玻纖布產能緊缺，讓資金蜂擁進場，但近期暫時先別追，回檔再分批進場。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
K董承諾破功！日本末日謠言害星宇航空第3季虧損近4.5億元
擁有60萬粉絲的「K董」張國煒去（2024）年在星宇航空（2646）股東會發豪語「虧損是最後一次」！不料受到日本漫畫家龍樹諒漫畫「日本末日」大海嘯預言干擾，加上川普關稅帝君發威，星宇（11）日董事會通過第3季財報，再度出現單季虧損4.5億元，所幸前三季仍有賺4.75億元，10月亦有連假助攻營收改寫新高，有望撐住全年獲利成績。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
營養師曝柿子隱藏功效 連吃12周「血糖、血脂都降」
秋天正是柿子盛產的季節，除了香甜可口，其實它還是科學實證的「代謝管理高手」。多項國際研究顯示，柿子富含多酚、膳食纖維、類胡蘿蔔素與維生素C，能協助抗氧化、抑制發炎、穩定血糖，甚至幫助體脂下降。聯合新聞網 ・ 2 小時前
賺爛！普發金變發財金 6大投信銀行利多大方送
隨著政府普發1萬元現金正式入帳，市場不只迎來一波消費熱潮，也點燃民眾對理財投資的熱情。多家投信與銀行業者紛紛端出加碼方案，從手續費優惠、定期定額策略到ETF組合建議，甚至搭配現金抽獎與商品禮券，讓這筆資金從短線消費變身為長線資產。若懂得善用，這筆「全民紅包」將不只是一次性補貼，而是資產翻倍的啟動資金。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
馬筱梅真的懷孕？直播言論舉動網瘋猜！拒絕官宣原因成線索
馬筱梅真的懷孕？直播言論舉動網瘋猜！拒絕官宣原因成線索造咖 ・ 16 小時前