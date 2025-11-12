存款縮水2千萬！35歲啃老女「靠1招」吸血 父陷財務危機：後悔過度寵愛

財經中心／王文承報導

一名70歲前體育教師原本擁有5,000萬日圓，如今存款縮水至不到3,000萬日圓，主要原因竟是對唯一的女兒京香期的過度金錢援助。（示意圖／PIXABAY）

現今社會正面臨少子化日益嚴重的狀況，許多家長只育有一個孩子，往往對其寵愛有加，卻忽略了必要的教育，導致孩子長大後出現依賴、無法獨立，最終變成啃老族。日本一名70歲前體育教師辰雄（化名）原本擁有5000萬日圓（約新台幣1,000萬元）積蓄，如今存款縮水至不到3000萬日圓（約新台幣605萬元），主要原因竟是對唯一的女兒京香（35歲）長期的過度金錢援助。辰雄目前獨居，每月領取18萬日圓（約新台幣3.6萬元）的年金，生活本應平穩，卻因女兒不斷提出金錢要求而陷入困境。

女靠1招吸血 父後悔寵愛



根據《THE GOLD ONLINE》報導，事情起因於京香關心父親在喪妻後的孤單生活，建議他養狗「ルル」並一起散步。起初，辰雄認為這有助於健康，也感謝女兒的陪伴。但養狗的初期費用、用品、疫苗及高級飼料就超過100萬日圓（約新台幣20萬元），雖令他心驚，仍勉強答應。

然而隨著時間推移，京香不斷提出額外要求：支付飼料、洗護費，甚至以「ルル需要24小時開空調」為由要求父親負擔電費。最終，原本愉快的散步生活變成經濟負擔。京香更進一步提出要辭職開設狗狗咖啡館，要求父親支付800萬日圓（約新台幣161萬元）創業資金。面對女兒的過度要求，辰雄只能理智與情感兼顧，最終拒絕。

辰雄反思，自己之所以落入困境，與過去忙碌無法陪伴女兒而用物質補償寵愛有關。他表示：「當時我總是買她想要的東西以表關心，沒想到寵愛的後果現在全由我承擔。」

專家指出，親子間的金錢問題往往與情感糾葛密切相連。父母若未設立明確界線，容易讓子女形成「父母會解決一切」的依賴心理。對年長父母而言，勇於表達援助的限度，並以具體數字說明家庭財務狀況及過往援助總額，是避免經濟壓力、促進子女自立的重要方法。

