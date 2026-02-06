存款見底…失業男淚問「國民年金不繳後果？」 過來人曝：勞保這年資是關鍵

一名失業男子經濟壓力大，詢問可以不繳國民年金嗎？貼文引發網友熱議，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

有工作會扣勞保，沒有工作可以繳國民年金，但近日一名網友表示，他失業好一陣子，存款也見底，收到國民年金繳費單顯得壓力沉重，詢問如果不繳國民年金，有關係嗎？貼文引發討論，網友一面倒表示「失業懲罰金，不繳也沒差」、「根本是超級大負擔」；但也有少數網友坦言，自己還是一直有在繳納。另外，有網友提到，雖然10年內不用急著繳，但若勞保年資未滿15年，就加減去繳國民年金湊滿，屆時可以申請雙月退。

失業男難經濟壓力大 無法繳納國民年金

這名網友是在Dcard發文詢問，「國民年金可以不繳嗎？」原PO表示，他失業有點久還沒找到工作，存款見底有點著急，加上覺得自己也活不到那麼久，可能也領不到退休金，因此想知道，如果不繳的話「會有什麼強制執行的事嗎？」

網友兩派意見 多數認為不用急著繳

貼文一出，只有少數網友坦言，自己還是有在繳納國民年金；多數網友都認為，沒有繳納的必要，「不用繳，就已經失業了，失業就是他X沒收入，政府還要你繳錢」、「這樣每個月還要多支出1000多，根本是超級大負擔」、「失業懲罰金，不繳也沒差」、「他會一直寄信跟你說繳錢的好處，結婚後也一樣，直到10年到期不能補繳」、「不是啊，不是根本不用繳嗎？個人選擇而已，為什麼那麼多人說要繳」。

也有網友指出，「國民年金10年內不用急著繳，但勞保年資未滿15年，就加減去繳國民年金湊滿15年，這樣到時才能申請勞保國保雙月退，要不然沒有15年年資一次領沒有多少。」

國保提供５大給付保障 逾10年不繳會失去資格

根據勞保局相關規定，國保提供老年年金給付、身障年金給付、遺屬年金給付、喪葬給付、生育給付等5大給付保障。勞保局指出，只要年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且未參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，就是國民年金納保對象。

據了解，國民年金是由政府提供的強制性社會保險，目的是為了讓民眾在遇到保險事故時能有一定的經濟支援，若不繳納則無法計入保險年資，未來也無法請領各項年金給付與津貼，因此建議大家還是要繳，才能保障自身權益。

至於，不繳會被罰嗎？勞保局指出，被保險人不會被罰款，10年內都可以補繳，不過逾期繳納會加計利息，若應繳利息在30元以下，則該月份利息免繳；但如果超過10年沒有繳費，就會失去補繳與計入保險年資的資格，也無法擇優計算老年年金。

