存款150萬、月薪4萬！她苦惱「買小套房還是租屋」 網急勸：別衝動
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導
隨著房價高漲，許多年輕人面臨「買房還是租房」的兩難抉擇，尤其在雙北地區，即使有初步存款，也難以輕易入手。近日，有網友發文表示，自己存款150萬元、月薪約4萬元，最近準備搬出家裡，猶豫是否該直接買間小套房，還是先租屋觀望，文章掀起不少討論。
一名網友日前在Dcard上以「該不該買房#雙北」為題發文，表示自己目前在台北工作，交通上通常是搭捷運，最近決定搬離家裡，而目前存款約150萬元、月薪4萬多。原PO也提到，她有在房屋交易網站上看到一些便宜的套房正在出售，「頭期款約130萬，每月還款不到2萬」，讓她猶豫是否該趁機入手，或繼續租房多存點錢。她也直言，「最近真的很迷茫，怕自己太衝動」，因此想詢問網友們的意見。
文章曝光後立刻引起討論，不少網友建議她再多想想，「買太便宜的，不如租房多存點」、「會建議你先租再多存一點錢才買，尤其近期還是有受到限貸影響，銀行很挑物件承作⋯真的要買記得自己跑銀行詢問鑑價」、「妳的薪水買了就慘了」、「最近被迫買房，但感覺是個錯誤決定，希望有正面留言」、。
也有網友分享自身經驗與建議，「我是買五股的套房，年收大概150萬，之後還打算買第二間預售但至少有地方住，以後單純出租要賣也可以，但漲幅不大喔」、「我租房不打算買房的理由是家裡的房子以後也是我的，不過你都有搬離家裡的原因了，可能還是要買屬於自己的房子會比較安心」。
