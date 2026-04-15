存款3401萬、負債3638萬慨然捐出1000萬奧運金牌獎金！運動部長李洋豪氣手筆…網讚：霸氣動容！

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運動部長李洋近日捐出1000萬元奧運金牌獎金給公益與社福團體，引發外界關注與感動。根據監察院昨（14）日公布的最新一期廉政專刊顯示李洋存款3401萬2998元，但債務也高達3638萬5451元。但仍慷慨捐千萬獎金給公益與社福團體。以現有情況計算，李洋所捐的千萬獎金占存款約三成。許多網友直呼「真的太霸氣」、「看到都動容了！」

根據監察院昨（14）日公布的最新一期「廉政專刊」，李洋目前存款為3401萬2998元，但債務高達3638萬5451元，分別用於購置不動產、購買自用住宅貸款、購買非自用住宅貸款，以及周轉金。負債甚至高於存款。不過，他仍慷慨捐出千萬獎金，約占現有存款三成。

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細看財產內容，李洋除存款外，還持有約306萬元的有價證券，以及一件價值2082萬元的預售屋與14筆保險；債務則主要來自不動產購置、自用住宅與非自用住宅貸款及周轉金。

此外，信託財產部分，李洋在桃園市與新北市皆持有土地與建物，另有少量國內股票，分別為年興、群益證，總價額1萬430元。

消息曝光後，大批網友湧入留言力挺，「有的胸襟真的令人敬佩」、「太感人了！這才是真正的榜樣」、「支持部長改革體育，這樣的人我們一定挺到底！」

（圖片來源：李洋臉書）

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