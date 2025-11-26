存活率不到10%！陳文茜自行宣告康復 主治醫師曝真心話

陳文茜日前自行宣告康復「我的癌細胞Bye Bye」，引起許多人關注。（翻攝自陳文茜臉書）

陳文茜罹患黑色素癌、肺腺癌後，雖已進入第四期，她仍靠著積極治療，日前自行宣告康復「我的癌細胞Bye Bye」。不過，陳文茜昨（25）日再度po文，提到台大癌醫楊志新院長說了幾個一年來，沒有告訴她的真心話。「他接受我這個病人，對他自己是很大的挑戰，因為存活率不到10%。」

陳文茜日前自行宣布康，她昨天再度po文，提到再過幾天就是振興醫院檢查她得了黑色素腫瘤第四期，從肺轉移至肝，骨盆，後來腦部的一週年紀念日。台大癌醫楊院長說了幾個一年來，沒有告訴她的真心話。「他接受我這個病人，對他自己是很大的挑戰，因為存活率不到10%。」

陳文茜強調，楊院長找遍相關論文，提到由肺部出現黑色素腫瘤的論文只有一篇，而且仔細看那個個案就是她，「所以我是台灣第一例。惟（唯）一的病例，外星生物。」她坦言，事實楊院長也不知道免疫療法治療效果如何，但這是唯一的答案，加上她本身又是自體免疫系統患者。「使用免疫療法，很容易形成『免疫』風暴。」但楊院長鼓勵她也因此鼓勵其他人，別輕易放棄原來的生活，尤其是工作。

陳文茜說道，日子就這樣一天天過去，病情起起伏伏，終於暫時奇蹪般殺光了所有的癌細胞。「我對外自行宣告康復，他拜託我提醒大家，這不是停止所有的治療。」她坦言現在仍要面對免疫治療攻擊的肺、胰臟等後遺症，包括使用大量的類固醇及治療糖尿病的藥物。

陳文茜透露，自行宣告康復，代表自己度過了別人不敢想像的危險，如奇蹟一般。但自己仍需繼續每個月密集「追劇」；並且服用藥物。「我非常感謝楊志新院長，以及和他一起照顧我的黃得瑞醫師，還有台大癌醫出色的護理人員，以及各科團隊。」

最後，陳文茜表示，現在到地下室檢查間宛如拜訪老友，有時候看她虛弱地移動不了身體，有時候整個床推下去檢查……看起來快掛了。病情好轉，走的時候，大家互道珍重，下個月再見。「我的心情除了感動之外，更多的是覺得自己像做了一個長長的夢。」

