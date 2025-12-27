存科技股為退休做準備可行嗎？贏在起跑點 不見得能活到終點！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

許多人想靠科技股打造退休金，畢竟特斯拉、輝達、Google等強勢企業光環耀眼。然而，單押「未來王者」真能讓人安享晚年嗎？從兩位投資人的故事，也許能找到更務實的答案。

這一陣子常聽到有人談論是否可以「存科技股作為退休金準備」，就這個題目，我可以提供一點觀察。

未來會如何，誰也不知道，沒有人知道一家公司是否能維持成長幾十年，但我們可以從歷史經驗吸收教訓為以後做準備。現代的科技強者，特斯拉（Tesla）、輝達（Nvidia）、Google當之無愧，那麼，30年前的科技強者是誰呢？

奇異電氣（GE）在當時應該可以說是科技業的強者，甚至在2001年登上全球市值第一的寶座。如果當時跟人說，GE會在17年後的2018年被踢出道瓊指數，我想應該會被當成瘋子吧！假如在1990年有個投資人Tom，獨具慧眼地拿出1千萬元買下GE股票作為退休金準備，應該非常合情合理。

單押王者GE看似穩妥 最終報酬不如全市場基金

推算一下，在1990年用1千萬元買進GE股票，猜猜看經過10年，這1千萬會變成多少？答案是9,500萬元。

在1999年擁有價值9,500萬元股票的Tom，應該可以稱得上財務自由，可以提早退休了吧！所以我們假設Tom不貪心，從2000年退休後開始每年賣出GE股票變現1百萬元，作為退休生活花費，並且每年以加計3%通膨率逐年提高提領金額。

這樣的提領規劃對比9,500萬元資產，看來並無不妥。但問題來了，GE剛好從2000年開始走下坡，股價一落千丈，從2000年開始一路下滑到2022年，直到2023年才大幅回升。

在這23年間，Tom每年要賣出股票來供應生活所需，且手中的GE股票價格不斷下跌，最終在2022年把所有的投資部位消耗殆盡。

假設Tom是在2000年、55歲時提早退休，經過23年，78歲時他的投資組合已全部變現花光。你認為78歲的Tom接下來可以找到什麼形態的工作換取收入？就算找得到工作，薪水足夠支應他的退休生活嗎？

另一位投資人Jerry，他也知道要靠投資來累積退休金。但因為個性比較保守，所以一直不敢投入股市。直到1992年聽聞有家基金公司Vanguard推出指數基金Vanguard Total Stock Market Index Fund（VTSMX），訴求是按權重比例去投資整個美國股市。

Jerry認為這種投資方式能分散風險，所以毅然決然把手中的1千萬元投入這檔指數基金。

時間一樣來到2000年，這時Jerry已經60歲，不得不從職場上退下來。他持有的指數基金VTSMX價值已經從1千萬增長至約3,600萬元。

Jerry打算每年變賣1百萬元的基金做為退休生活使用，並且每年加計3%通膨率提高提領金額。

由於前面我們看過Tom的例子，因此Jerry的退休計畫看似也岌岌可危，但你猜猜看，Jerry的基金部位到了2024年底價值多少？

8千萬元。

2024年的Jerry高齡85歲，而且是個擁有8千萬元投資部位的有錢人。他不只安然度過25年的退休時光，生活品質未明顯受通膨侵蝕，之後他還能留下一大筆財富幫助後代完成夢想。

25年後的世界難以預料 分散風險做法保守但有效

回顧Jerry在過去25年間經歷了什麼。2000年網路科技泡沫破滅，美國股市連跌3年。過沒幾年，遇上2008年金融海嘯，全球經濟嚴重衰退。投資美股這9年毫無報酬可言，Jerry的基金價值下跌到只剩約1800萬元，是開始退休時的一半。

但Jerry依然堅定執行計畫，16年後收穫豐碩的成果。或許你會說那是因為美國實行貨幣寬鬆政策，又或許你會說那是因為近幾年美國科技股報酬強勁，所以Jerry才能順利度過退休生活，並且擁有龐大財富。但回頭看2000年，當時美國也是科技股強盛的時代啊！

Jerry並不知道25年後的世界會是什麼樣子，也不知道幾年後就會發生世紀股災，更不曉得之後美國科技業的領頭公司叫特斯拉、輝達、Google、Meta。

他唯一做對的事情是分散風險，投資整體股市，而不是選擇重押全球最強公司。

所以現在回來看最開頭的問題：該不該「存」科技股王者作為退休準備？我的答覆是：我無法預測未來，所以沒辦法跟你保證什麼，但你可以想想Tom與Jerry的故事，然後再做決定。

喔對了，VTSMX在2001年推出ETF版本，即為世人熟知的VTI。

