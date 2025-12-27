存科技股為退休做準備可行嗎？贏在起跑點 不見得能活到終點！
許多人想靠科技股打造退休金，畢竟特斯拉、輝達、Google等強勢企業光環耀眼。然而，單押「未來王者」真能讓人安享晚年嗎？從兩位投資人的故事，也許能找到更務實的答案。
這一陣子常聽到有人談論是否可以「存科技股作為退休金準備」，就這個題目，我可以提供一點觀察。
未來會如何，誰也不知道，沒有人知道一家公司是否能維持成長幾十年，但我們可以從歷史經驗吸收教訓為以後做準備。現代的科技強者，特斯拉（Tesla）、輝達（Nvidia）、Google當之無愧，那麼，30年前的科技強者是誰呢？
奇異電氣（GE）在當時應該可以說是科技業的強者，甚至在2001年登上全球市值第一的寶座。如果當時跟人說，GE會在17年後的2018年被踢出道瓊指數，我想應該會被當成瘋子吧！假如在1990年有個投資人Tom，獨具慧眼地拿出1千萬元買下GE股票作為退休金準備，應該非常合情合理。
單押王者GE看似穩妥 最終報酬不如全市場基金
推算一下，在1990年用1千萬元買進GE股票，猜猜看經過10年，這1千萬會變成多少？答案是9,500萬元。
在1999年擁有價值9,500萬元股票的Tom，應該可以稱得上財務自由，可以提早退休了吧！所以我們假設Tom不貪心，從2000年退休後開始每年賣出GE股票變現1百萬元，作為退休生活花費，並且每年以加計3%通膨率逐年提高提領金額。
這樣的提領規劃對比9,500萬元資產，看來並無不妥。但問題來了，GE剛好從2000年開始走下坡，股價一落千丈，從2000年開始一路下滑到2022年，直到2023年才大幅回升。
在這23年間，Tom每年要賣出股票來供應生活所需，且手中的GE股票價格不斷下跌，最終在2022年把所有的投資部位消耗殆盡。
假設Tom是在2000年、55歲時提早退休，經過23年，78歲時他的投資組合已全部變現花光。你認為78歲的Tom接下來可以找到什麼形態的工作換取收入？就算找得到工作，薪水足夠支應他的退休生活嗎？
另一位投資人Jerry，他也知道要靠投資來累積退休金。但因為個性比較保守，所以一直不敢投入股市。直到1992年聽聞有家基金公司Vanguard推出指數基金Vanguard Total Stock Market Index Fund（VTSMX），訴求是按權重比例去投資整個美國股市。
Jerry認為這種投資方式能分散風險，所以毅然決然把手中的1千萬元投入這檔指數基金。
時間一樣來到2000年，這時Jerry已經60歲，不得不從職場上退下來。他持有的指數基金VTSMX價值已經從1千萬增長至約3,600萬元。
Jerry打算每年變賣1百萬元的基金做為退休生活使用，並且每年加計3%通膨率提高提領金額。
由於前面我們看過Tom的例子，因此Jerry的退休計畫看似也岌岌可危，但你猜猜看，Jerry的基金部位到了2024年底價值多少？
8千萬元。
2024年的Jerry高齡85歲，而且是個擁有8千萬元投資部位的有錢人。他不只安然度過25年的退休時光，生活品質未明顯受通膨侵蝕，之後他還能留下一大筆財富幫助後代完成夢想。
25年後的世界難以預料 分散風險做法保守但有效
回顧Jerry在過去25年間經歷了什麼。2000年網路科技泡沫破滅，美國股市連跌3年。過沒幾年，遇上2008年金融海嘯，全球經濟嚴重衰退。投資美股這9年毫無報酬可言，Jerry的基金價值下跌到只剩約1800萬元，是開始退休時的一半。
但Jerry依然堅定執行計畫，16年後收穫豐碩的成果。或許你會說那是因為美國實行貨幣寬鬆政策，又或許你會說那是因為近幾年美國科技股報酬強勁，所以Jerry才能順利度過退休生活，並且擁有龐大財富。但回頭看2000年，當時美國也是科技股強盛的時代啊！
Jerry並不知道25年後的世界會是什麼樣子，也不知道幾年後就會發生世紀股災，更不曉得之後美國科技業的領頭公司叫特斯拉、輝達、Google、Meta。
他唯一做對的事情是分散風險，投資整體股市，而不是選擇重押全球最強公司。
所以現在回來看最開頭的問題：該不該「存」科技股王者作為退休準備？我的答覆是：我無法預測未來，所以沒辦法跟你保證什麼，但你可以想想Tom與Jerry的故事，然後再做決定。
喔對了，VTSMX在2001年推出ETF版本，即為世人熟知的VTI。
（圖片來源：Shutterstock僅示意/ 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年11月號
下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動
其他人也在看
獨家公式揭密！台積電、鴻海本益比洩天機！黃世聰鐵口直斷：現在買最甜
台股多頭列車還沒停！《三立財經台》主播李昕芸在《94要賺錢》與財經專家黃世聰在節目中深入剖析台股雙雄：台積電與鴻海的未來走勢。黃世聰語出驚人表示，依照EPS與本益比公式推算，台積電（2330）在2奈米製程助攻下，明年上半年就有機會挑戰2,000元大關；而近期回檔的鴻海（2317），在AI、手機與電動車「三箭齊發」下，攻上300元絕對不是難事。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 13
真實版聖誕老人！老闆賣公司狂發75億 540人每人領1400萬
綜合《華爾街日報》與外媒報導，沃克將Fibrebond以17億美元出售給電力管理公司Eaton，並在交易條件中明確要求，須將15%的出售收益直接分配給員工，即便這些員工並未持有公司股份。沃克強調，若買方不同意這項條件，他寧可放棄出售。這筆交易於今年稍早完成，觸發對540名全職...CTWANT ・ 1 天前 ・ 20
明年暴衝原因曝光！分析師斷言聯發科「躺著都會漲」 「這2檔BBU」行情續燒
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股指數頻頻改寫新高之際，市場對明年行情的想像不減反增。分析師指出，真正的變化不只在指數，而是資金結構正在悄悄轉向...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 8
前11月營收9058億！這檔「股價綠9天」三大法人脫手 記憶體3檔遭殺12.1萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（26）日終場收28,556.02點，上漲184.04點、漲幅0.65%。AI持續驅動半導體需求，IC通路商大聯大11月營收達786億元，雖...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 4
美元高利不再 銀行：投資要更彈性
隨著美國聯準會（Fed）正式啟動降息循環，過去兩年美元定存動輒「二字頭」的高利環境，預料將逐步走入尾聲。銀行指出，對於明年第一季仍有美元定存需求的民眾，理財策略宜從「單一高利定存」轉向更具彈性的現金流管理，透過短天期停泊、分批轉向固定收益或多元資產配置，避免資金被鎖在持續下滑的利率水準中。工商時報 ・ 1 天前 ・ 4
目標價喊上12.5元！大摩看好面板明年Q1轉折 「這檔」急單上門、喊2026開門紅
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美系外資MorganStanley（大摩）最新面板產業報告指出，隨2026年世界盃足球賽等大型賽事腳步逼近，品牌廠有機會提前啟動備貨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
2026年存股怎麼選？法人喊買「3金控」...僅富邦金被保守看 目標價、EPS曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導本土金控投顧發布最新「2026年金融業展望」指出，在聯準會（Fed）仍有1至2碼降息空間的情境下，明年銀行外幣資金成本可望下...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
17檔金融股已填息達陣 「兩金三銀」尚未完成
隨著台股高檔震盪，資金逐步轉進防禦型族群，其中金融類股也成為資金避風港，統計金融保險指數自12月初至24日為止，漲幅為8...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
豪砸百億衝美國AI產能！廣達遭潑冷水 投顧憂市占鬆動...改挺「這2檔」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導代工大廠廣達（2382）為因應北美客戶強勁的AI算力需求，持續加速布局美國AI伺服器產能，近日再宣布斥資逾26億元取得加州廠...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
華新集團股同步狂漲！華邦電噴量141億元 「這檔」連4漲後再飆逾5%炸12.4萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在電器電纜族群齊揚帶動下，台股今（26）日大盤走勢樂觀，截至10點50分，加權指數來到28486.74點，上漲0.4%，成交量449.1萬...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
1.2萬張買單排隊！PCB鑽針廠凱崴再奔漲停 專家示警了
PCB還在燒！PCB 上游鑽針鑽孔廠凱崴（5498）今（26）日股價再度上漲，股價盤中數度衝上漲停價46.5元，並在開盤1個半小時內爆出5萬大量，截稿為止股價仍鎖住漲停，並有1.2萬張買單排隊等買。豐銀投顧分析師李世新認為，目前凱崴股價正乖離、周轉率都偏高，建議短線上先別貿然追入。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
2026美股還能飆多久？大摩示警「3大黑天鵝」沒意外才是最大意外
美國股市有望連續第三年交出雙位數漲幅成績單，市場主流觀點也普遍看好2026年前景。不過，摩根士丹利（Morgan Stanley）在最新展望報告中提醒，樂觀氛圍背後仍潛藏變數。該行雖預估標普500指數明年仍有約13%的上漲空間，但同時示警，三項可能被市場低估的「黑天鵝」風險正在醞釀，一旦浮現，恐徹底改寫投資人的獲利想像。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
輝達重磅結盟 取得AI新創Groq推論晶片技術授權 台鏈沾光
輝達24日與AI新創Groq共同宣布，雙方達成非獨家推論技術授權協議，授權輝達使用Groq的推論晶片技術，並將整合至其未...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
前三名都台廠！全球EMS廠排行不見中國1大廠 謝金河曝關鍵：台灣追上了
2025年全球EMS大廠營收排行公布，台灣的鴻海、緯創、廣達公司勇奪前三名，前十名名單，台灣共有6家進榜。對此，財訊傳媒董事長謝金河發文表示，榜單內不見中國聯想科技大廠，「台灣的資通訊廠終於追上」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
金價漲破4500還能追嗎？世界黃金協會：43%央行表示明年接著買
國際金價周三 (24 日) 迎來歷史性突破，盤中一度衝破每盎司 4500 美元大關，年內第 50 次刷新歷史高點，從年初約 2650 美元起步，金價一路高歌猛進，累計漲幅超 70%，成為自 1979 年石油危機以來最強勁的年度表現。 地緣政治動盪與經濟不確定性成為本輪金價飆漲的鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 7
外資連7賣近10萬張！廣達盤中翻黑 分析師：恐續測低點
代工大廠廣達（2382）連7日遭外資賣超逾9.5萬張，今（26）股價開在265元後無力上攻，盤中由紅翻黑，一度下探262元、跌幅約0.76％。分析師示警，近期記憶體價格大漲，對下游電腦產業形成明顯成本壓力，若投資人手中尚未持有廣達，現階段不建議介入，因股價仍有回測12月18日約260元附近低點的可能。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
「測試族群最有戲」 欣銓、穎崴噴漲停 分析師看旺：基本面撐腰
AI應用帶動測試需求升溫，測試廠欣銓（3264）、穎崴（6515）今（26）日一早即亮燈漲停；旺矽（6223）也同步走高，盤中漲幅逾半根停板。運達投顧分析師吳官隆指出，今日上櫃股票人氣歸隊，在大盤量能不足、權值股表現受限的情況下，市場資金明顯轉向中小型個股，並看好明年第一季的成長動能。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
百萬人氣ETF 00919與它落難！慘遭「國家隊」撤資1.68億元 3檔主動式ETF挨砍6千張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股周三開高震盪，終場加權指數收在28371.98點，上漲61.51點，漲幅0.22%，成交量為4299.94億元。根據「玩股網」資料，「國...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
AI熱潮燒進PCB材料！這檔「材料大廠」成隱形黑馬 三大法人連日加碼 下週法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導AI應用持續擴大，帶動高階PCB材料需求升溫，玻纖布廠富喬（1815）今（26）日開盤以92.3元開出，盤中震盪走高，最高觸及96.5...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
金控只剩它能打？蛇年前十大熱門股 唯一金融股身分曝光
蛇年用戶熱門投資前四大產業類股，依序為半導體、電子零組件、電腦及周邊、金融保險。邁入蛇年（2025）尾聲，大型證券商永豐金證券公布自家用戶「2025 年百大熱門股」，以不重複交易人次統計，發現約有四分之一於蛇年全力買進半導體產業類股，其中近三成鎖定護國神山台積電。整體權值股熱度不減，AI 資金集中「特定次族群」，記憶體相關標的表現相對亮眼。反映全球AI熱第二年，台灣身處供應鏈核心，股民持續擁抱 A三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1