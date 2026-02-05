存精保險套取證！狼父「逼口交」判4年半 性侵因取證判無罪

（社會中心／綜合報導）台中一名繼父長期脅迫繼女協助口交，甚至準備性感內衣、跳蛋等情趣用品施虐。台中地院審理後，認定繼父強制少女口交犯行明確，依對未成年人強制性交罪判處4年6月徒刑。至於少女為了蒐證，忍辱與繼父發生性行為並保存「精子保險套」一事，法官認為難以認定行為當下違反少女意願，該部分判決無罪。

檢警調查發現，被害少女自國小六年級起便遭繼父恐嚇脅迫。2024年少女升上高二後，繼父變本加厲，不僅準備多項情趣用品，更常以「快點幫我用」、「敢講就打妳」等兇惡口吻，強行壓頭逼迫口交得逞。少女因畏懼暴力不敢向家人求助，曾向母親試探卻遭回「別亂想」，最終轉而向死黨同學透露，並在同學建議下決定蒐證報警。

為了徹底擺脫魔掌，少女於去年3月決定採取行動。她在事發前傳訊息向同學預告：「我要告他性侵，會拿他的保險套跟精子，要再犧牲一次，不然我也沒證據，今天犧牲最後一次。」同時她也聯絡生父約定隔日到校載她離家。當晚少女隱忍發生性關係後，成功取得關鍵物證，隨即在生父協助下報案。

法院審理時，繼父坦承口交但辯稱是「少女自願」。法官認為，繼父逼迫口交的恐嚇行為與少女證詞相符，且有同學證言支撐，判刑4年6月。然而，針對性交部分，法官勘驗少女與同學、生父的對話，發現少女對於當晚發生性行為已有心理準備，且具備明確蒐證意圖。

判決指出，由於少女事前已決定「犧牲自己」來取得證據，無法排除是為了取證而同意配合，難以推論該次行為違反其意願。在法理上，強制性交罪必須是違反被害人意願，因此針對性交取證部分，法院認定罪嫌不足，判決無罪。全案仍可上訴。

