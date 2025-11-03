存股不是抱越久越好！3大撤退警訊教你避開高殖利率陷阱

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

多數人以為存股就是「抱得久」，但真正的重點在於持有對的公司。當企業失去競爭力、產業趨勢反轉或股價被炒過頭，再漂亮的殖利率也只是陷阱，這時就該懂得果斷撤退。

存股的核心在於「穩定且成長的獲利」，如果公司長期無法維持競爭力，那就應該考慮撤退。例如中鋼（2002）、台塑四寶都曾經是老一代存股前輩的心頭好，但隨著中國市場崛起，競爭激烈下導致營收獲利都受到影響，尤其是塑化產業更是慘不忍睹。

覺察1：基本面惡化 獲利長期下滑

在營收衰退的前期，我們就要有所警覺。我提出的觀點為「連續2個月營收年增衰退」就要果斷賣出。會設定2個月的理由，是因為有時候公司單月份可能會遭遇一次性利空，若直接賣出也許反而會錯殺在低點。但2個月營收連續年減，恐怕就真的有狀況，不走不行了。

我曾經在投資中概股的時候因為忽視企業基本面惡化這項警訊，慘賠了上百萬元，至今仍然印象深刻。無論過去多好多風光的公司，一旦財務狀況不斷下滑，即便將來有再大的發展潛力與市場，都應該果斷賣出，耐心等待營運穩定後再評估最佳的買進價位。

覺察2：產業結構變遷 競爭優勢不再

百視達（Blockbuster）是一家美國家庭影視娛樂供應商，最初只是出租影音載體，後來發展到了串流媒體、隨選視訊和影院等行業。在其2004年發展高峰時段，擁有超過6萬名員工和9,000家店。

隨著2010年代數位化電影的興起，實體出租商店逐漸倒閉，百視達在與競爭對手網飛（Netflix）和Redbox的交鋒中失利，於2010年9月23日宣布破產。

其實故事不只發生在百視達，台灣也有許多案例，例如紅遍一時的宏達電（2498）曾經是智慧手機的先驅霸主，但在蘋果以及其他陣營崛起之後，由於缺乏創新及競爭力，股價由1,300元腰斬數次。

又如早期的光碟大廠錸德科技（2349）也是「存股變存骨」的經典案例之一。這家公司主打CD-R、DVD-R、藍光光碟（BD）等可記錄光碟，當年紅遍台北的光華商場，其光碟片與光碟機也是每台電腦的標準配備及耗材，更曾為全球前3大光碟製造商。

但因為進入2010年代，雲端儲存、USB隨身碟、固態硬碟（SSD）與串流影音興起導致光碟需求大幅減少，產業萎縮陷入困境。一旦產業趨勢不對，肯定也會反應在公司的營收與毛利上。

覺察3：估値過高 股價被炒作

好公司不等於好投資，若在今日要你買進本益比高達50倍，股價2,500元左右的台積電（2330），你會願意嗎？我想大多數人的答案都是「No」。

存股希望的就是慢慢漲、不要漲太快，因為這樣我們才有更多時間可以持續買進。一旦股價被炒作連續飆漲，就應該要果斷賣出。我曾經持有的漢田生技（1294）便是最好的案例。

漢田生技是台灣領先的液劑、果凍、晶凍類保健食品代工大廠，提供OEM（代工生產）與ODM（原始設計製造）服務。此外，公司也從事保健食品原料開發，是國內珍珠粉與龜鹿二仙膠的主要生產製造廠之一。主要銷售市場為台灣、中國、港澳地區、東南亞與歐美國家，客戶包括國內外知名保健食品公司、藥廠、生技生醫公司和原料商等。

我在2023年發現這檔股票，當時股價大約為80元。隨著保健劑型轉為袋裝、條狀的流行趨勢，漢田的業績也不斷成長，股價由80元逐漸上漲，最瘋狂的時候曾站上近300元大關。但當年度的EPS預估大約為6～7元，淨值不到30元，高達40倍的本益比與接近10倍的股價淨值比顯然不足以支撐這樣的股價。

隨著公司大方配發股票股利使股本膨脹30%後，股價開始迅速下滑，我在200元的時候出清了絕大部分的持股，最後1張賣在167元。而公司從正式掛牌上櫃的192元至2025年9月，股價仍尚未站回3位數。

當你發現自己的持股異常飆升時，務必要仔細確認公司未來的營運究竟成長性如何？就算餅畫得再大，只要時間太遙遠，一個小小的不確定因素都足以撼動股價。（摘錄自《Ryan爸爸的高效存股法：ETF×3大類股 打造月領10萬股息方程式》）

（圖片來源：Shutterstock僅示意/ 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年11月號

