存股就存金融股 金控三雄受青睞

財經中心／廖珪如報導

金融產業迎來政策與市場環境的雙重調整。市場分析指出，隨著匯率攤銷機制上路，有助壽險業降低避險成本，而儘管市場對聯準會降息時點的預期略為下修，中長期貨幣政策朝向寬鬆的方向並未改變，整體環境仍有利金融業 2026 年營運表現。

壽險業財報平滑化：AC 債券兌換損益直線攤銷、降低 NDF 避險依賴

金管會近期表示，人身保險業所持有的 AC 債券，自 2026 年起其兌換損益可依預期剩餘存續期間採直線法攤銷，目前已有多家壽險業表態將配合適用。市場解讀，此舉可有效平滑匯率波動對財報的影響，並降低壽險業對外匯避險的依賴程度。隨著匯率影響趨於穩定，壽險業在非交割遠期外匯（NDF）等避險工具上的使用比重，有機會逐步下調，進而改善整體資產報酬表現。

美元利率下行趨勢：銀行業利差結構優化、淨利息收入具成長動能

在利率環境方面，市場觀察顯示，雖然近期對聯準會降息幅度的預期有所收斂，主要反映經濟成長與就業市場表現優於先前擔憂，但通膨指標仍呈現緩步下滑趨勢，貨幣政策方向中長期仍朝向寬鬆調整。分析認為，美元利率下行有助台灣銀行業利差表現，因多數銀行持有的美元資產天期相對較長，與其負債結構形成有利配置，有助淨利息收入持續成長

此外，降息環境亦有利銀行吸收活期存款比重提升，進一步降低整體資金成本。市場指出，相關趨勢自 2025 年下半年起已逐步浮現，若此結構延續，將成為銀行利差擴大的正向因素之一。

政策放寬推升評價：市場看好凱基金、第一金與中信金配息潛力

整體而言，市場分析認為，政策環境放寬與資本市場展望改善，正形成推動金融產業向上的關鍵動能。研究部門持續看好金融產業 2026 年表現，並近期上調 凱基金（2883）、第一金（2892） 投資評等至「買進」，同時持續推薦 中信金（2891）。主要驅動因素包括銀行資本計提制度調整、壽險 AC 債券攤銷政策上路，以及降息循環帶動的資本市場活絡。市場亦預期，多數金融股於 2026 年的現金股利配發水準，有望持續提升，成為支撐股價的重要動能。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

