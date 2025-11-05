存股族哀嚎！健保法啟動改革 用「月月配」閃繳補充保費未來無效

據《中國時報》報導，為了替健保開源，衛福部將啟動《健保法》修法，其中「補充保費結算」的改革引發關注。預估最快民國 116 年上路。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 存股族要注意了！根據《中國時報》報導，為了替健保開源，衛福部將啟動《健保法》修法，其中「補充保費結算」的改革引發關注。預估最快民國 116 年上路，可為全民健保增加 100～200億元收入。

目前，健保補充保費計有六類，包括利息、股利、租金、兼職收入、執行業務所得以及超過薪資 4倍的獎金。過往，有投資人或兼職的打工族為規避繳納補充保費，會將其「拆單」，將每一筆年收入控制在不超過兩萬元。然而，石崇良日前指出，將修改現行補充保費採單筆計算的方式，未來將導入「年度結算制」，將優先從利息、股利、租金等項目開徵，只要年度加總額度超過 2萬元，就要繳納補充保費。

此外，此次補充保費改革還將扣繳上限自 1,000萬提高至 5,000萬、費率維持 2.11%，預估可替健保挹注約 100～200億元。對此，理財達人陳重銘指出，「假設年領 2,000萬股利，原本上限是 1,000萬，所以只要繳 1,000萬 x 2.11% ＝ 21.1萬補充保費；如果提升到 5,000萬，那麼就要繳交 2,000萬 x 2.11% ＝ 42.2萬。對於股利大戶來說，補充保費只是零頭，最重的還是所得稅，通常會開設投資公司來節稅，投資公司也不用繳補充保費。」

另在超過薪資 4倍的獎金部分，衛福部長石崇良說，按過去制度，由於高薪者的 4倍徵收門檻較高、時常課徵不到，故決定將起徵點改為最低基本工資（28,590元）的 4倍以上，即領到獎金額度逾 114,360元，就要繳補充保費。

這項補充保費制度改革，可能引發的爭議，社群網友的討論焦點多半集中於「年收 2萬元」的門檻。此可能波及到以ETF存股領息、租金或高額獎金為收入等族群，另外，該制度也可能衝擊部分中產階級與退休族，對此，也引發許多理財 KOL 哀嚎。

理財達人艾伯特在臉書「艾柏特的理財馬拉松」發文批評，「是我誤會什麼了？去年年底延長當沖稅率減半，現在要推股利年度結算制度，好棒棒的官扼殺長期投資人，鼓勵當沖嗎？？」；另一名理財達人 Min 也發文批評，「不去檢討健保體制漏洞，並把錢坑補起來，而是想盡辦法，把二代健保補充保費課好課滿，我就問：踏踏實實辛苦工作賺錢、努力存錢，買股票存股領息的存股族，是什麼很賤的人嗎？」

理財達人股魚也表示，「不論你是股東、房東、還是員工，通通都跑不掉，一個一個都要為健保貢獻」、「目前看起來，『極樂的淨土』只剩下債券ETF的海外所得 750萬免稅還沒動到」、「強烈建議投信能推出更多不配息ETF產品，讓投資人有更多元、有利的選擇。」

