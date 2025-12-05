存股族嗨翻！00964配息創新高「年化飆近9%」 打敗一票台股ETF！

財經中心／師瑞德報導

降息錢潮來襲！法人看好2025年亞太企業獲利成長率將超越美股，高盛預估潛在漲幅達18%。中信亞太高股息ETF（00964）配息開獎，年化配息率飆近9%創新高，穩居海外月配高息王！經理人點名亞股估值低、獲利強，加上美元轉弱資金回流，現在正是卡位「成長+高息」雙重紅利的最佳時機！（示意圖／PIXABAY）

隨著全球利率政策出現轉向跡象，市場對美國聯準會（Fed）即將啟動降息循環的預期升溫，法人普遍看好亞太股市在資金重分配下將迎來表現契機。根據外資機構預測，亞太企業明年獲利成長率將優於美股，區域整體資產吸引力提升，有助相關高股息ETF展現更佳表現。

中信投信旗下中信亞太高股息ETF（00964）近日公告2025年12月擬配發每單位0.085元，為成立以來最高單次配息。以12月3日收盤價11.49元計算，單次配息率達0.74%，年化配息率更高達8.8%，穩居月配型海外高息ETF領先地位，並優於多數台股高股息ETF。

中信亞太高股息ETF（00964）經理人張苡琤表示，亞太市場當前具備三大吸引力。首先是估值偏低，潛在漲幅空間大；根據高盛預估，亞太（不含日本）指數MXAPJ明年上漲潛力可達18%。其次，企業獲利動能強勁，預估2025年EPS年成長率達16%，領先美股S&P 500的14%與歐洲市場的11%。第三，隨著降息循環可能展開，美元指數壓力浮現，有助亞洲貨幣升值並吸引資金回流。

張苡琤指出，近期富時羅素指數半年度調整可能帶來對台、日股的短期賣壓，不過資金勢必將回流至中國、印度、澳洲等具吸引力的新興與成熟市場。而00964涵蓋亞太多國、以股息殖利率與基本面雙重篩選企業，能有效分散風險、對抗區域性波動，具備良好抗震特性。

此外，00964的成分股不僅聚焦於傳統高息產業，更涵蓋北亞半導體、科技硬體等AI紅利受惠族群，讓投資人同時參與成長性與收益性兼具的投資機會。張苡琤強調，這是00964與其他傳統高股息ETF最大的差異，有望在亞股行情啟動時展現強勢表現。

面對全球淨零轉型、供應鏈韌性與資金流向重塑等趨勢，亞洲已逐漸成為國際資金佈局重點。法人建議，投資人可透過多元配置，參與亞太市場機會。選擇以配息穩定、高潛力區域與產業為核心的ETF產品，將有助於資產長線布局與收益增長。

