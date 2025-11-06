存股族崩潰！補充保費新制石崇良坦言「沒問金管會」曝真實影響幅度

記者簡浩正／台北報導

明年將修「健保法」，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，一年累計逾2萬就要收取。（圖／資料照）

衛福部長石崇良近日接受媒體專訪時表示，明年將修「健保法」，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，一年累計逾2萬就要收取。社會保險司代理司長陳真慧證實，估計影響高達480萬人，最快民國116年上路。引發外界熱議，更有存股族股民崩潰哀號。石崇良今（6）日強調，改革是為了健保的付費公平性，坦承並沒有問金管會，但也不希望影響股市，不過他也說這幾年補充保費股利所得佔約20%，所以影響應該不會太大。

對於補充保費將修法，衛福部長石崇良（左）今日強調，改革是為了健保的付費公平性。（圖／記者簡浩正攝影）

現行二代健保，除了收取一般保費之外，還針對六項特定所得（或收入）金額達新台幣2萬元以上，而未超過1000萬元部分，收取2.11％的補充保費。此六類包括利息所得、股票股利、租金收入、兼職收入、執行業務所得及全年累計超過當月投保金額4倍以上的獎金。

石崇良日前接受媒體專訪，拋出啟動《全民健康保險法》第31條修法，在不漲健保費下提出「補充保費」三大改革，包括：股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金扣費門檻調整為最低工資的四倍。預計明年提修法、最快116年上路。

衛福部今日中午舉行臨時記者會，部長石崇良、社保司代理司長陳真慧對上述將修「健保法」做進一步說明。

石崇良表示，整個健保財務要永續發展，在整個財務上要尋求公平合理，目前保費收入75%來自一般族群、即薪資收入者，補充保費僅占據9%，希望因應高齡化社會來臨檢討付費公平性、調整財務結構。

他說，這次補充保費改革三重點，主要是希望把收取上限天花板打開、針對獎金起徵點拉為一致、以及導入結算機制，避免拆單現象。直言提早做改革主要是希望減緩影響最多人的「一般保費」調漲，當然也不可能永遠不調整一般保費，不過希望未來是在財務結構更公平的情形下再調整。

石崇良進一步解釋，上述三項改革都是為了公平性，以獎金為例，過去起徵點以投保薪資的四倍為基準，如出現月收10萬元者，獎金要超過40萬才會收取，而領3萬元薪水的上班族，獎金超過12萬就要收取，很明顯產生不公平。另外，導入結算機制，也是為了避免像1000萬存款拆成10張百萬定存單後，出現連一塊錢的補充保費也收不到的情形。「這次導入結算機制，就是避免規避、也有公平性。」

媒體詢問，是否會進一步和金管會溝通細節，石崇良直言，這幾年台灣股市很不錯，「我也不認為會影響到多大」，雖沒有正式跟金管會聊過，但請教財務專家是有的。後續整體都會持續溝通，當然不希望影響股市，這幾年補充保費股利所得佔了20%，所以當然也希望股市很好、股利很好，接下來還要進行法規預告，這部分規定需要60天，所以最快也要明年才能完成修法，預計後年上路。

