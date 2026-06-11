存股族快看！誰是金融配息王 現金殖利率8%

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▲進入股東會旺季，對存股族來說，最關心莫過於股利政策，尤其金融股向來都是發放現金股利大戶，誰是配息王，現金殖利率最高還有8%以上。（示意圖／Gemini AI生成／NOWNEWS記者監製）

[NOWNEWS今日新聞] 進入股東會旺季，對存股族來說，最關心莫過於股利政策，尤其金融股向來都是發放現金股利大戶，以13家上市金控目前揭露的2026年將發放現金股利達3422億元再創新高。若就整體上市櫃金融股股利現金殖利率觀察，以今（11）日收盤價估算，公勝保經、福邦證現金殖利率超過8%，台產、中再保、第一保、台名也有6%以上水準，美好證也超過5%，而玉山金、第一金、兆豐金、王道銀、上海商銀、統一證、旺旺保現金殖利率也有4%以上。

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今年金融股東會已陸續召開，除福邦證、高雄銀、致和證、遠東銀、新產、中再保、永豐金、台中銀、統一證、群益證、元大期、旺旺保、聯邦銀、國票金、康和證之外，還有11家金控將登場，尤其明日6月12日及6月18日更是好日子，7家民營金控包括富邦、國泰、中信、台新新光、玉山、元大、凱基金，還有王道銀、上海商銀都選在6月12日召開股東會，公股金控包括兆豐、第一、華南、合庫及公股銀行彰銀、台灣企銀則集中在6月18日召開。

13家上市金控 今年股利配發一次看

不過，對於股東來說，尤其存股族，最在意的當然就是股利政策，從2025年獲利狀況來看，13家上市金控全年獲利逾5863億元 (不含原新光金截至7/24前的損益），改寫歷史次高紀錄，多家股利配發也刷新自家紀錄。中信金董事會通過每股配發2.5元現金股利，永豐金及元大金也寫下史上新高，而富邦金、玉山金及第一金今年採「全現金」政策，終結多年配發股票股利的慣例，而凱基金今年又回復到全現金，將配發1元現金股利。

雖然今年配股金控變少，不過，元大金每股配發0.4元股票股利及1.8元現金股利，合庫金配0.25元股票股利及0.8元現金股利，永豐金也有發1.1元現金搭配0.2元股票股利。

誰是金融配息王 各家現金股利發放情況

進一步觀察上市櫃金融股現金股利發放情況，金融股王新產每股配發7.27元現金股利最高，公勝保經配發6.81818181元現金股利，富邦金4.25元、元大期4元，國泰金3.5元、台產3.5元，群益期配2.8元、中信金2.5元、台名2.4元、中再保2.2元、統一證2.11元，美好證2元，旺旺保、第一保、華南金、凱基金、玉山金、元大金、台新新光金、永豐金、第一金、上海商銀、兆豐金、福邦證也都有配發1元以上現金股利。

金融股現金股利殖利率 2家超過8%水準

若就現金股利殖利率來看，以6月11日收盤價估算，13家金控中現金殖利率破4%有玉山金、第一金及兆豐金，分別為4.24%、4.13%及4.03%，其他除元大金也都有3%以上，包括華南金3.78%、中信金3.7%、凱基金3.6%、國泰金3.48%、台新新光金3.478%，富邦金3.38%、合庫金3.35%、國票金3.34%、永豐金3.3%。

不過，就40檔上市櫃金融股觀察，現金股利殖利率最高是公勝保經，發出6.81818181元現金股利，以6月11日收盤價78.6元估算，現金殖利率8.674%，再來是福邦證每股配發1.36413977元現金股利，以收盤價16.55元估算，現金殖利率也有8.24%，第一保、中再保、台產及台名的股利現金殖利率也都有6%以上，美好證有5.16%。

雖然今年金融股普遍現金殖利率變低，主要是因為獲利成長帶動股價大漲，股價漲幅大於配息成長，稀釋了殖利率，但就算表面殖利率下滑，金融股仍被認為相對抗震，獲利有望續成長，並有配股實力，因此，仍受到存股族的青睞。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



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