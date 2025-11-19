存股族最愛10大台股ETF揭曉！股市走弱還要繼續買嗎？法人點出定期定額時機

台股ETF定期定額買氣火熱，包括每月扣款戶數、筆數同步出現連續4個月正成長，其中更有10檔高人氣定投的台股ETF，10月出現每月扣款人數、筆數較去年底呈現「雙成長」態勢，成為今年來台股ETF定投族最愛的口袋名單。法人認為，儘管目前股市轉趨疲弱，反而有助於冷卻先前市場過熱的投資氣氛，適合定期定額投資人繼續扣款，趁著回檔階段撿便宜。

法人指出，近期AI泡沫論調持續發酵，引發科技股高估值疑慮，加上美國聯準會（Fed）12月降息機率減少，使得國際股市短線下跌，但以中長期而言，AI仍被視為人類下波生產力革命，各產業AI化的長線發展趨勢不會中斷。

根據投信投顧公會網站ETF專區資料顯示，今年以來截至10月止，國內股票型ETF定期定額每月扣款戶數增加21萬6,763人，成長12.94%；扣款筆數新增18萬752人，增幅達6.20%，每月扣款金額也拉高至新台幣17.1億元，成長14.36%，反映台股ETF定期定額三數（戶數、人數、金額數）三升。

觀察今年以來ETF定投族，主要鎖定市值型、高股息及科技型佔最多，其中市值型以老牌「國民ETF」元大0050獨佔鰲頭，每月扣款人數及筆數成長最多。非市值型方面，產業型以新光00904冒出頭，為今年以來半導體ETF中，唯一在人數、筆數都比去年底同步成長進榜的定投ETF新兵。至於高股息則有群益00919、以及科技型的富邦0052，同樣名列今年台股ETF定投族的最愛。

ETF理財專家表示，目前國內股票ETF種類多元，投資人如果想追求長期資本利得成長潛力，以市值型、科技型甚至半導體產業型，最能直接受惠人工智慧驅動的創新科技浪潮，尤其2026年高科技七雄，將繼續憑藉強大核心業務與持續再投資AI資本支出，將有望為未來幾年成長再添動能，鎖定台股相關ETF作中長期或定期定額布局，是追求未來AI黃金成長紅利的標準配置。

新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人詹佳峯指出，今年以來的台股ETF呈現主動、被動兩頭熱，除了主動式ETF獨領風騷外，不少鎖定AI、半導體成長股的被動台股ETF也強出頭，股價表現令市場驚豔，尤其是台股半導體產業，將迎向史上最大規模的全球AI基礎建設潮，預計AI基建商機，將持續帶動AI運算、半導體先進製程族群、AI記憶體、先進封裝產業板塊，以及AI資料中心週邊相關供應鏈商機全面噴發，業績百花齊放，未來成長潛力值得期待。

法人預估，美國科技巨頭之間組成AI永動聯盟，擴及企業及相關商機日益擴大，未來AI不斷加速新科技典範轉，百工百業由AI驅動結構性變革，將帶動台股上述AI半導體龍頭企業，築起新寡佔優勢門檻，甚至逐步深化後，讓電子龍頭企業未來更具AI產業結構性成長優勢，並在未來AI時代吃香喝辣，股價中長線繼續領漲出頭。

針對近期台股下挫，詹佳峯建議，除了檢視基本面，鎖定優質個股布局，一般投資人若透過定期定額方式投資半導體ETF，也能囊括整個產業上中下游重量級指標股，匯聚一籃子成分股組合，兼顧分散產業波動風險，同時分批鎖住相對低檔價位來建倉，2026年繼續大啖台股AI成長趨勢財。



