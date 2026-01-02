存股族看過來！0050 2026年首季配息出爐 每單位配1元

台股示意圖。資料照



最受投資人青睞的國民ETF 0050 2026年第一季配息出爐，每單位配1元，預計2026年1月22日除息，2026年2月11日發放配息。

2025年0050引領風騷，在調整費用率與股價的分割下，推升規模、投資人數大幅成長，2025封關規模站穩兆元，投資人數也大增逾126萬人，淨申購金額更以逾3,330億元橫掃全市場。2026年第一個交易日，0050也不讓投資人失望，隨著台股大盤衝高，0050盤中創67元新高價。

法人分析，0050市值型特性絕不會錯過台股行情，於2025年績效為市值型ETF第一，在有全年績效的台股ETF中贏過89%。且0050並非僅取得大盤報酬，在資金青睞指標權值股下，台灣50指數2025年含息報酬率37.5%，再度超越加權股價指數含息報酬率的29.5%，近十年更是509.1%對上399.3%的顯著差異，在調降經理費率與分割後，有利小資存股、低門檻優勢吸引市場資金流入，成為存股首選。

長期推崇指數化投資的財經教授周冠男，近期針對「台股封關指數創高 非雨露均霑」中的「台股成長動能來自於高度集中在少數產業，並未平均擴散到多數產業與民眾」內文表示，只有被動式指數投資人才能享受雨露均霑的優勢。

周冠男同時也提醒大眾，投資要放眼長期，投資選項不應該看一年的短期報酬，短期報酬非常不穩定，有許多運氣因素，且受景氣產業的影響很大，投資人應觀察長期表現來進行配置投資。

