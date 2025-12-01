存股族請進！5檔月配債ETF配息大PK 這檔「主動式」新兵衝破9%奪冠

圖/unsplash

近兩年因聯準會邁入降息循環，債市氣氛轉佳，其中非投等債ETF因配息水準「相當有感」，成為投資人打造現金流的熱門標的。根據CMoney資料顯示（截至11月27日），今年以來各類債券ETF中，僅非投等債受益人數維持成長，反觀美債與投等債則呈現下滑態勢，顯示非投等債已成為今年債市的吸金主力。

目前市場上6檔被動型非投等債ETF，有4檔為月配息，2檔為季配息，今年平均年化配息率約落在5%至8%。進一步觀察月配型最新配息表現，第一金優選非投等債（00981B）表現為最佳，達8.9%，其次為群益優選非投等債（00953B）的7.5%，凱基美國非投等債（00945B）及富邦全球非投等債（00741B）則約在6%的水準。

值得一提的是，即將迎來首次配息的主動中信非投等債（00981D）預計每單位配發0.08元。若以11月28日收盤價10.56元計算，年化配息率衝上9.1%，不僅優於同類型ETF，更可望空降非投等債ETF 12月配息王寶座。

00981D經理人陳昱彰表示，當前非投等債企業違約率仍在歷史低檔，且在企業財報超預期、聯準會可望持續降息、以及年底消費旺季等多重利多加持下，非投等債市場的後續表現值得期待。想要將這筆收益落袋為安的投資人，可以把握12月15日最後買進日，就能在農曆年前幫自己加薪。

主動式強勢踢館！盤點5檔月配非投等債ETF配息率

資料來源：各投信網站、Yahoo股市

除了配息吸睛，00981D績效同樣跑第一。CMoney統計（截至11月26日），00981D在近一週、近一個月及近兩個月的報酬率全數領先，完勝所有被動式月配非投等債ETF，彰顯主動式操作在震盪市況下創造超額報酬的能力。

至於股價走勢，目前包括00981B、00953B、00945B及00741B等股價仍低於發行價格，顯示被動追蹤指數在今年債市波動中承受了不小壓力。反觀00981D，是少數站穩發行價的非投等債ETF，讓現有投資人可以領取9%的高息，還能賺取到價差，達到「息利雙收」的目標。

主動式完勝！5檔月配非投等債ETF 近期績效總體檢

資料來源：CMoney，2025/11/26

00981D能夠配得好、又漲得動，關鍵在於「主動式管理」的靈活性。不同於被動式ETF受限於追蹤指數，主動式經理人擁有選股自主權，具備兩大優勢：

首先是精選高票息標的，經理人能主動篩選財務穩健且票息具吸引力的公司債，例如投組中的伊坎企業（Icahn Enterprises）、希捷科技（Seagate）及創世紀能源等，殖利率約在9%至10%，有效拉高整體投資組合的配息水準。

其次是捕捉價差機會，主動式團隊能鎖定遭市場錯殺的「墮落天使」債券，這類標的在評級遭降後往往出現超跌，但基本面仍佳。待評級修復，債券價格回升，便能貢獻額外的資本利得，例如華納兄弟遭降評後，受惠收購消息，單日債券價格大漲17.2%，這也是00981D績效能優於被動式操作的主因。

回歸大環境來看，現在是否為進場好時機？根據FedWatch最新數據（截至11月29日），市場預期聯準會12月再降息一碼的機率已突破86%。歷史經驗顯示，當降息循環啟動，有助於債券價格反彈，其中又以非投等債表現最為亮眼。若想搭上降息順風車，並渴望每月擁有穩定現金流的投資人，月配非投等債ETF將是最佳選擇，建議把握機會提早佈局 。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。