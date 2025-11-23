存股族走路有風 「這10檔」台股ETF近三月大漲雙位數
回顧上周市場對12月不降息的預期升高，加上市場對美股估值過高的雙重壓力測試下，股市震盪加劇，台北股市21日重挫991.42點，把前一天的反彈全數吐回去，加權指數過去一周累計下跌3.51%。受AI商機爆發，台灣半導體產業鏈受惠大，相關ETF股價抗跌勁揚，根據統計，績效前十強之台股ETF近三個月皆大漲兩位數。
順序先後排名為台新臺灣IC設計（00947）、富邦科技（0052）、主動統一台股增長（00981A）、元大電子（0053）、新光臺灣半導體30（00904）、中信小資高價30（00894）、野村臺灣新科技50（00935）、群益半導體收益（00927）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）；其近三個月的報酬率約在16至21％區間。
台新研究團隊指出，市場數據顯示，2025年11月初DDR5現貨價格單周上漲約30％，第四季標準型DRAM合約價可望季增18至23％，部分高階產品自9月以來累計漲幅近7成。隨著AI運算、資料中心及高效能伺服器需求持續升溫，IC設計類的ETF後市持續看俏。
富邦科技（0052）ETF經理人洪珮甄表示，近期觀察金融與AI產業供應鏈景氣表現，整體仍維持強勁態勢。儘管AI產業鏈基期逐步墊高，仍為目前成長動能最強的領域。另一方面，營建與機械設備產業有望於明年觸底反彈，迎來復甦契機，為台灣經濟注入新活力。
統一台股增長主動式ETF（00981A）經理人陳釧瑤認為，從供需面出發，AI推動產業規格不斷升級，先進製程/先進封裝、記憶體、散熱、高速傳輸等皆供不應求。而台廠作為AI軍火庫，不僅握有關鍵技術，更發展出一站式購足的整合服務，使台廠在全球的競爭優勢和獲利表現上都將更為突出。
最後，市場人士也觀察，近一周最抗跌的是平衡凱基雙核收息（00981T），可以看出在加權指數短線修正之際，配備7成債券部位的ETF，確實發揮平衡波動的效果。
看更多 CTWANT 文章
大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們
小情侶為鹹酥雞分手引熱議！業者搶推「365拜金套餐」 誇口：一定讓你吃不完！
大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠
其他人也在看
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股瞬間蒸發991點！記憶體慘崩全跌停 竟剩「這1檔」被三大法人狂掃1.1萬張！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（21）日遭遇猛烈賣壓，加權指數收在26,434.94點，重挫991.42點，跌幅達3.61%。三大法人合計賣超達1,080.72億元，市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
台股崩近千點嚇股民！專家曝「還沒跌完」3步驟教你撿便宜股
台股今（21）日收盤重摔近千點（收盤下跌991.42點），創下史上第六大跌點！原本市場因 NVIDIA 亮眼財報而燃起的希望，一瞬間被澆熄。對此分析師直言，今天這波大跌其實「完全在預料之中」畢竟前一晚 NVIDIA 盤後跌了 3%，台股開盤勢必跟著遭殃；再加上美股四大指數通通壓在「季線下」，技術面早已示警，台股跌破季線只是早晚的事，且還有下探空間。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
外資大撤退台積電重挫4% 大盤血崩近千點周線連三黑/鴻海OpenAI合作缺採購承諾 市場憂成「金主」股價挫/被動元件逆勢噴火 蜜望實金山電漲停最搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股在強勁就業數據澆熄降息期待、聯準會10月會議紀錄偏鷹，以及市場對關稅與AI資本支出過熱的疑慮升溫下全面翻黑，四大指數重挫。道瓊工業指數下跌0.84%；標普500指數下跌1.56%；那斯達克指數下跌2.15%；費城半導體指數更重挫4.47%，反映投資人對半導體庫存、AI伺服器建置成本與企業支出周期的疑慮升高。科技股多數走弱，輝達財報雖亮眼但盤中由漲轉跌收黑3.15%，美光下殺逾10%、超微大跌近8%，向雲端服務商出租算力的CoreWeave與電腦儲存設備服務商Sandisk亦同步重摔，美股AI鏈全面遭到獲利了結。台積電ADR同步承壓，重挫拖累今日台股電子權值情緒。 亞股同樣全面走弱，日股大跌2.40%，韓股重挫3.79%，港股走弱2.38%，上證指數亦走跌2.45%，反映全球科技與出口產業鏈的避險氣氛持續升高。 台股今（21）日遭逢恐慌性賣壓重擊，終場大跌991.42點收26,434.94點，成交量5,508億元，周線連3黑、季線失守。權值股全面潰逃，台積電(2330)收跌70元至1385元、跌幅4.81%，鴻海(2317)下挫逾4.8%、日月光投控(3711)跌6%，聯發科(2454)亦收黑3.3%。盤面殺盤最重的記憶體族群崩跌，華邦電(2344)、南亞科(2408)、群聯(8299)、商丞(8277)全數被打到跌停，威剛(3260)、旺宏(2337)、力積電(6770)、十銓(4967)等跌幅集中6%～8%，成為今日重挫主因。反觀被動元件在銀膏、銅膏可能啟動漲價循環的題材帶動下，蜜望實(8043)、金山電(8042)強勢亮燈漲停，光頡(3624)、立隆電(2472)同步逆風走強，成為盤中少數亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元...CTWANT ・ 21 小時前
聯準會降息預期升溫！美股反攻台股有救了 下週有望紅盤開出
美股週五（21）日強勢反彈，道瓊大漲493點、費半指數同步收高，市場對聯準會12月降息的預期快速升溫，激勵整體投資氣氛明顯轉強。受到美股激勵，台指期夜盤上漲197點，台積電期貨同步反彈15元，台股下週一（24）日開盤可望紅盤開出、重新挑戰26500點關卡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【台股盤後】台股失守季線 單週下跌962.56點週線連3黑
（中央社記者張建中台北2025年11月21日電）台股今天開低收低，加權指數終場下跌991.42點，為史上第6大收盤跌點，收在26434.94點，跌破26470點季線關卡，成交值新台幣5498.35億元。台股本週累計下挫962.56點，週線連3黑。台積電(2330)下跌70元，收在1385元，市值縮水1.81兆元，滑落至35.91兆元，影響大盤指數約562點。鴻海(2317)、台達電(2308)、聯發科(2454)、信驊(5274)等權值、高價股均收跌。美光（Micron）等國際記憶體廠股價重挫，記憶體族群跟著走弱，南亞科(2408)、群聯(8299)及華邦電(2344)重挫跌停，威剛(3260)、晶豪科(3006)、鈺創(5351)、旺宏(2337)也下挫逾7%。印刷電路板族群同樣表現弱勢，台光電(2383)下挫逾8%，台玻(1802)下跌逾5%，南亞(1303)也下跌逾7%。電子類股指數下挫4.39%。不過，被動元件族群蜜望實(8043)和金山電(8042)逆勢強攻漲停。傳統產業股普遍走跌，塑膠和玻璃類股指數下跌逾4%，機電和電纜類股指數下跌逾3%，表現相對弱勢。紡織、造紙和汽車類股中央社財經 ・ 1 天前
台股收盤》台股跳水逾990點 史上第六大跌點 專家：降息預期崩了
[Newtalk新聞] 台股今天(21日)終場跌逾990點，收在26434點！上櫃、電子與金融類股全收黑！盤中最低來到26,395點，跌點一度擴大逾千點，成交量約5498.35億元，創下史上第6大跌點。 分析師林漢偉表示，輝達財報利多不漲，股價長黑K破線，AI泡沫聲浪太強，台股重挫跌破季線，昨天史上第二大漲點全數回吐，今天大跌991點，創下史上第六大跌點。 分析師鐘崑禎表示，今天幾乎所有族群通殺！記憶體：南亞科、華邦電、群聯跌停鎖死！PCB：台光電、定穎投控觸及跌停！散熱：奇鋐、高力觸及跌停！AI趨勢不變！台股轉為大區間震盪。 至於何時轉強？鐘崑禎指出，台股轉強靠的不是輝達財報，而是只需讓市場確信，就算12月不降息，1月也會降。 「昨天大漲快900點，今天一度大跌千點。」哲哲老師、分析師郭哲榮表示，輝達的財報確實是解除AI泡沫的疑慮，所以這一波下跌是屬於籌碼與技術面的洗牌。 「股市回檔主要原因是昨晚美國公布，9月的非農數據原先預期5萬人，實際公布11.9萬人，讓下個月的降息預期直接跌破40％，所以是總體經濟面以及籌碼面的問題，並不是AI泡沫造成的。」哲哲老師說，這只是短線上會影響，只要新頭殼 ・ 1 天前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 2 小時前
台股暴跌近千點，上車還下車？阮慕驊曝輝達利多不漲訊號：腳步要放慢
台股11月份投資人心情如坐雲霄飛車，14日大跌506點後，18日午盤後賣壓灌入，再度狂瀉近700點，兩個交易共計重挫近1200點；而後AI晶片霸主輝達（Nvidia）發布雙雙超乎市場預期的財報及財測後，台股20日狂漲846.24點，未料今（21）日盤中一度重挫達到970點，逼近千點。對此，財經專家阮慕驊連發兩篇貼文提出分析，表示市場趨勢和方向告訴了大家得面對......風傳媒 ・ 1 天前
輝達財報太猛也挨罵！全村的希望壓力山大 黃仁勳內部會議這樣說
AI霸主輝達（NVIDIA）19日盤後公布2025會計年度第三季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並對第四季開出更亮眼銷售展望，然而在一片掌聲中，市場對AI概念過熱的疑慮再起，使輝達股價隔日由漲翻黑，週四反重挫3.15%。執行長黃仁勳隨後在20日公司內部會議中罕見發言，直言市場對AI的期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電最後一盤爆7986張賣單！跌70元收1385元 名師曝背後訊號
台積電（2330）今（21）日收盤出現最後一筆7986張賣單，股價收在1385元，下跌70元或4.81%，股價創10月初以來、逾1個月收盤最低，不僅昨日漲幅全數回吐，市值降至35.91兆元，單日蒸發近2兆元，專家表示，月底前都不要貿然出手，除非出現3天都不下跌的狀況，才有可能止跌回升。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股爆摔991點！外資狂倒「高股息ETF」3檔破7萬張 再提款0050達89億...連賣33天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。據證交所盤後公布籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 1 天前
多次獲列為首選標的！外資捲款62.7億元撤離...單週重砍「記憶體大廠」逾10萬張 結束連5買
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。據...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
收盤／台積電大跌70元！台股大逃殺崩跌991點 全場綠油油一片
來自美國科技股重挫壓力。費半指數昨夜大跌近5%，台積電ADR應聲崩跌，導致今（21）日台股電子族群氣勢全面潰散。輝達財報雖優於預期，但股價高檔反應過度，市場擔憂AI泡沫化風險升溫，導致整體AI概念股信心崩盤。台股終場加權指數大跌991.42點，收在26,434.94點，跌幅達3.61%；櫃買指數也重挫2.76%，收在245.97點。兩大市場同步下殺，成交金額高達5,498億元與1,273億元，顯示投資人出脫持股力道猛烈，台股整體賣壓幾乎無處不在。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明年金價上看4900美元 分析師解最佳進場時機
非農數據發布後，聯準會官員火速釋出鷹派訊號，FedWatch 12月降息機率從逾50%迅速降至35%。盧曉暘表示，貴金屬及原油等商品價格同步回檔，澳元與加元等商品貨幣短線承壓，反映市場對政策方向的快速再定價。他指出，雖然非農數據亮眼，但就業增速較上半年明顯放緩，顯示勞動市...CTWANT ・ 2 小時前