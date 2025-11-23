存股族走路有風 「這10檔」台股ETF近三月大漲雙位數

績效前十強之台股ETF近三個月皆大漲雙位數。（圖／pixabay）

回顧上周市場對12月不降息的預期升高，加上市場對美股估值過高的雙重壓力測試下，股市震盪加劇，台北股市21日重挫991.42點，把前一天的反彈全數吐回去，加權指數過去一周累計下跌3.51%。受AI商機爆發，台灣半導體產業鏈受惠大，相關ETF股價抗跌勁揚，根據統計，績效前十強之台股ETF近三個月皆大漲兩位數。

順序先後排名為台新臺灣IC設計（00947）、富邦科技（0052）、主動統一台股增長（00981A）、元大電子（0053）、新光臺灣半導體30（00904）、中信小資高價30（00894）、野村臺灣新科技50（00935）、群益半導體收益（00927）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）；其近三個月的報酬率約在16至21％區間。

台新研究團隊指出，市場數據顯示，2025年11月初DDR5現貨價格單周上漲約30％，第四季標準型DRAM合約價可望季增18至23％，部分高階產品自9月以來累計漲幅近7成。隨著AI運算、資料中心及高效能伺服器需求持續升溫，IC設計類的ETF後市持續看俏。

富邦科技（0052）ETF經理人洪珮甄表示，近期觀察金融與AI產業供應鏈景氣表現，整體仍維持強勁態勢。儘管AI產業鏈基期逐步墊高，仍為目前成長動能最強的領域。另一方面，營建與機械設備產業有望於明年觸底反彈，迎來復甦契機，為台灣經濟注入新活力。

統一台股增長主動式ETF（00981A）經理人陳釧瑤認為，從供需面出發，AI推動產業規格不斷升級，先進製程/先進封裝、記憶體、散熱、高速傳輸等皆供不應求。而台廠作為AI軍火庫，不僅握有關鍵技術，更發展出一站式購足的整合服務，使台廠在全球的競爭優勢和獲利表現上都將更為突出。

最後，市場人士也觀察，近一周最抗跌的是平衡凱基雙核收息（00981T），可以看出在加權指數短線修正之際，配備7成債券部位的ETF，確實發揮平衡波動的效果。

