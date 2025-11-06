存股族跳腳！健保補充保費新制惹議 政院：絕對不會為難小資族

▲ (圖/資料照片)

衛福部健保署擬修法調整補充保費收費措施，將利息、股利、租金等補充保費從現行的單筆收費改採「年度計算」，超過2萬元就要收取。消息一出立刻引發熱議，對此，行政院發言人李慧芝今(6)日表示，關於健保補充保費的修法方向，目前還在廣納意見的階段，政府也絕對不會為難小資族。

衛福部近日研擬調整補充保費收費措施，將「利息、股利、租金」三大項目從「單筆收費」改為「年度結算」，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費，影響人數估達480萬人，讓不少存股族相當反彈。

對此，行政院發言人李慧芝表示，政府一直積極維持健保財務的穩健，每年都有持續撥補預算，並維護繳納的公平性。關於健保補充保費的修法方向，現在衛福部還在廣納意見的階段，政府也絕對不會為難小資族。

衛福部健保署副署長龐一鳴說明，目前一年收的健保費約8000億左右，其中從股利所得收到的大概150億左右，會隨年度不同。他指出，健保是社會保險制度，越有能力的人幫助越沒有能力的人，補充保費制度的修正現在是研議期，過了之後會是溝通期，之後才是立法期，目前社會反應的相關意見，衛福部都會納入研議參考。

