存股變飆股？低軌衛星火力全開 法人點它「通吃AI+衛星」:目標營收驚人

台股3萬點保衛戰開打！今（9）日早盤大盤震盪劇烈，一度回測3萬點整數大關，引發投資人虛驚。所幸「權王」台積電（2330）盤中展現神救援，大象轉身翻紅撐住陣腳，帶動資金瞬間轉場，瘋湧進入題材股！其中最亮眼的莫過於「低軌衛星」族群，華通（2313）、耀登（3138）直接火力全開，強勢亮燈漲停，成為盤面最吸睛的焦點。

台積電回神！資金轉進低軌衛星「集體噴發」

盤面觀察發現，低軌衛星多頭氣勢勢不可擋，資金高度集中。除了華通、耀登攜手攻上漲停，穩懋（3105）、康舒（6282）、燿華（2367）也同步走強。華通與穩懋的成交值更雙雙擠進台股前十大，顯示大戶追價力道相當驚人。

元晶爆量翻紅！22.7萬張巨量殺進台股前四名

人氣股部分，太陽能大廠元晶（6443）早盤一度黑翻下探28.25元，但低接買盤隨即發威，股價快如閃電翻紅，漲幅一度衝破5%，成交量更暴增至22.7萬張以上，勇奪台股成交量前四名，短線熱度燙到手軟！

華通轉型大成功！AI+衛星雙引擎推升營收新高

法人指出，華通（2313）近年成功從消費性電子轉型，產品橫跨低軌衛星、AI伺服器及高階通訊，營運體質脫胎換骨。受惠於低軌衛星布建加速及AI傳輸需求，華通12月營收達72.28億元，不僅月增、年增，更創下歷年同期新高紀錄！法人大膽預估，到了2026年，華通衛星相關營收有望衝上185億元，資料中心營收也能成長至71億元，成長潛力驚人。

耀登搶攻「天地整合」！6G商機提前卡位

同樣亮眼的還有耀登（3138），積極佈局「非地面通訊（NTN）」商機，推出的衛星地面終端已支援Ku頻段，並研發Ka頻段產品，搶卡位未來6G應用。耀登12月營收月增27.44%、年增更達30.54%，營運動能全面回溫。

法人分析表示，低軌衛星產業具備高技術門檻，雖然短線股價會隨資金波動，但在產業趨勢明確、訂單看到爆的支撐下，具備基本面優勢的龍頭廠，絕對是中長線布局的「核心標的」。

衛星大戰開打！「低軌衛星」噴發買氣炸裂 華通、穩懋成交值殺進前10（圖／創未來科技提供）

