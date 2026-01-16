



▲存股一定要領息？009816逆勢「不配息」…葉芷娟點出3大優勢。（圖／pexels）

理財型KOL葉芷娟臉書發文，分享募集中的凱基台灣TOP 50（009816）看法，並從投資人常見的「配息派」與「不配息派」切入，點出這檔主打股息不發放、全數再投入的台股市值型ETF設計，引發市場討論。

葉芷娟指出，009816鎖定偏好長期複利的投資族群，最大特色在於股息不配發，而是持續回流投資，以時間放大複利效果。她也整理其選股邏輯，包括近四季稅後純益為正、市值前50大企業入選，並設有單一成分股權重調整機制，整體仍以市值型架構為核心。

廣告 廣告

在產品優勢上，葉芷娟認為可歸納為三個重點。第一，不配息設計讓資金自動再投入，有助於長期累積資產、放大複利效果；第二，成分股以獲利為正的台股市值前50大企業為主，等同鎖定台股核心龍頭群；第三，整體經理費與保管費水準偏低，長期持有下，有助於降低成本對報酬的侵蝕。

至於網友反應，留言區意見分歧明顯。支持不配息設計的聲音認為「009816不配息讚！」、「不配息！怎麼這麼讚」、「認同+1，上市再買」，也有網友直言「四年前喜歡配息的股票。現在我不喜歡配息的股票。」但偏好配息的投資人同樣表態，「我喜歡配息！因為自由接案有多一份收入，我覺得比較安心」、「薪水不多的我，我會選配息」，反映現金流需求仍是關鍵考量。

也有較為折衷的看法指出，「也許定位在衛星股～衝浪用，0050還是當作核心長期持有」，顯示部分投資人並未將009816視為全面取代型產品，而是納入資產配置中的一環。是否適合進場，仍取決於個人投資階段、現金流需求與風險承受度。

◎本文內容已獲 葉芷娟 授權，原文出處於此：https://www.facebook.com/share/p/1AbMwjWHPS/；未經同意禁止取用轉載。

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險

更多東森財經新聞報導



「10萬救命錢」開放申請！ 3年固定利率 年息2.165%

AI會不會泡沫？ 魏哲家笑回：需求是真的、客戶很有錢

租屋補助來了！「1類人」每月最高領5000元 申請資格一次看