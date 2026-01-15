【存證信函】劉泰英批回憶錄內容未經同意侵權 出版社擬全面下架



由律師邱彰所著《台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史》，日前已由好優文化出版，但才在實體書店上架甫1週，現在又生變數。劉泰英日前對邱彰與出版社寄出存證信函，表示此書內容文字未依他意思修改，若逕自出版屬侵權，將採取法律途徑；社方則打算先行下架全面回收，待達成共識後再行出版。而雙方原本預計在農曆春節過後舉辦的新書發表會，也恐告吹。

劉泰英寄存證信函 不同意出版

劉泰英回憶錄出版過程可謂一波多折，由於劉在書中爆出不少政商內幕，引起外界高度關注與「關切」，更傳出還有人想技術性阻擋此書出版及上架實體書店。

去年底，邱彰與出版社人員，還帶著樣本書給劉校閱，雙方會談逾1小時，氣氛融洽，劉也暢談及預測2026年的景氣變化；未料元旦過後丕變，元月初新書才上架1週左右，劉泰英就對邱彰與出版社寄出存證信函。

劉泰英在存證信函上說；「本人不同意邱彰律師與好優出版社，在未經過本人同意下出版此書，本人雖同意接受訪談，但前提是文字內容需全部經過本人同意，且當時邱彰與出版社也承諾會依照本人意思修改此書。」

劉也指出，「出版社逕自將本人列為著作人，顯然侵害本人權益甚深。所以本人特地發存證信函通知，未取得本人同意前，不得進行出版，若仍出版或公開，本人將採取法律途徑。」

在新書中爆出不少政商內幕，引起外界高度關注與「關切」

出版社副總：忠實紀錄本人說法 卻遭許多人設法阻止上市

好優出版社副總郭岱軒則在臉書上表示，此書是作者邱彰律師整理劉泰英本人的訪問錄音檔逐字稿，忠實記錄泰公本人說法，撰寫而成的口述歷史，多方收集照片、資料讓內容更臻豐富，卻在過程當中有許多「非泰公本人」設法阻止此書付梓上市。

他強調，這本口述歷史的作者是邱彰律師，他個人與邱彰一起去訪問過幾位口述歷史的訪談對象，邱都全程錄音，產製逐字稿進行寫作，甚至訪談過程就跟對象本人確認提及的人物、地點、時間等細節，是嚴謹紮實的訪問。

郭岱軒說，出版初衷是讓泰公講出民眾不知道的台灣經濟發展史，透過劉泰英經濟學博士的口述歷史，把拼圖完整補齊；出版社對泰公極為尊敬，也希望泰公在90歲大壽之際，能用其自己的角度，重新定位歷史。

「趁現在書店還沒下架回收之前，快去買一本珍藏吧！」最後他還說，不知道有多少人，因為泰公講了真話而氣急敗壞、做賊心虛而不希望這本書出版，所以技術性阻擋此書上架實體書店。

恐有政治因素 不希望有訟累

據了解，社方現階段擬先回收下架，待與劉泰英方面取得共識後，再行上架；而此書也有大型書店臨時取消訂單、及其相關實體通路全部不上架，背後恐有政治因素，出版社則不希望再有訟累。