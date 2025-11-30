存錢兩年才10萬？她月薪3萬6列出支出表崩潰：大阪行還能去嗎？

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

剛踏入社會的年輕人最怕「薪水分配」。近日一名女網友發文求助，列出自己的月薪與所有開銷後，發現扣完固定費用後只剩7600元能自由支配。她坦言自己連想做美甲都覺得「沒資格」，更苦惱明年朋友相約去大阪旅行，直呼：「是不是不要出國比較好？」

剛踏入社會的年輕人最怕「薪水分配」（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上發文表示，自己沒有學貸、目前住家裡，實領薪水約3萬6。每月固定開銷包括：伙食費6000、ETF 定期定額1萬、保費5000、還款家人旅費借款5000、遠距離男友見面交通費 2240，以及各種訂閱制 App 539 元，扣一扣只剩 7600 元。

廣告 廣告

她規劃從中撥 3000 元作為生活雜支，包括化妝品、保養品、零食與定期購入的隱眼等，剩餘 4600 元存起來當「預備金」。但她苦笑表示，這樣根本存不到什麼錢，「預備金抓10萬，速度大概要兩年才到」，讓她對未來感到焦慮。

更讓她猶豫的，是朋友明年10月揪的日本大阪旅行。她坦言自己很想去，但看著存款速度與日常支出，忍不住懷疑：「是不是不要出國比較好？」

貼文一出，引發網友熱議，「建議先存滿緊急預備金再開始投資，投資標的還年輕可以聚焦「市值型」、「科技型」我個人是00935+QQQ主力、定期定額0050，會讓自己開心的事情，偶爾為之會覺得就去吧！這樣存錢也才會有動力」、「先存好預備金再想投資」、「App訂閱看是不是真的需要，不需要就都不用花也存起來」、「預備金存自己生活費乘3-6個月份就好，沒必要留那麼多現金啦哈哈，但是有儲蓄的習慣滿不錯的」



更多FTNN新聞網報導

日本流感急速升溫！旅日達人示警：未來1～2週恐創新高 赴日旅客務必提高警覺

沒有中國人背鍋了！網友曝旅日見聞 台灣人素質掀熱議

Klook客服失言翻車！怒嗆旅客「白癡客人」 平台急賠1萬滅火

