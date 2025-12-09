存錢變財產來源不明事證？陳佩琪怒揭檢「騙票搜索第三部」！

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，日前交保重獲自由，近日他的妻子陳佩琪今天（9日）繼續在臉書發文揭露檢方「騙票搜索第三部」，批評檢察官斷章取義亂連結。

柯文哲和陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪今天在臉書發文指出，「首先先把他們寫在『聲請搜索理由及事實依據』的原文列出來：『經調閱犯嫌柯文哲、其配偶陳佩琪金融帳戶交易明細資料，渠等金融帳戶自109年 3 月18日起至卸任後113年5月17日止，存有來源不 明現金697萬元，另參以其夫妻年收入約546萬餘 元，上開現金存款、購屋資金等情，與其收入顯不相當。』」

陳佩琪表示，子女出生後，她就有持續提錢、並存入他們戶頭的理財動作，這筆錢是讓他們投資基金用，兒子也因這筆錢，在99年底以810萬買下她名下的舊公寓，也拿到了國稅局的一等親間買賣的免稅證明。另外，住家附近三五步就一家銀行，連上班會經過的南昌路也一樣，「我是用夫妻提款卡領錢，然後用小孩提款卡存入，不需轉帳手續費、不用花時間抽號碼牌等待，且下班後隨時有空都可以做」，從20多年前就開始這樣了，為什麼到了柯文哲當市長後， 變成貪污和財產來源不明的事證？

陳佩琪指出，柯文哲當了8年市長，我們平均年收入約700萬元，柯卸任市長前最後一次的財產申報，有媒體幫忙統計過，說申報總數比八年前少了136萬，就問我們8年收入約5600萬是跑到哪裡去了？「當然是去了小孩那裡了，我就是不想繳遺產稅啊，及早規劃、分年贈與，這樣也不行？這樣算貪污？」

陳佩琪說，公務人員財產來源不明法是明文規定，每年被認定的不明金額，要超過家庭年報稅總額，才負有說明義務，我們「每年」收入700萬，「5年」存給小孩697萬，這樣就要據此推斷說我們貪污和財產來源不明？「林俊言故意說我們夫妻薪水是546萬，其實他是挑最低的一年來講，他怎麼不說前一年的收入是909萬呢？！」

陳佩琪表示，最近家裡收到鍾東錦託人送來的芋頭。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪強調，「大家看清楚林俊言寫的那段文字，『109年3月18日起至卸任後113年5月17日止』，大家都知道公司的財務報表或金融結賬都是以年度為單位， 他卻刻意切出『109年3月18日』這個日子， 他是什麼意思？後來才知道原來這天是市長和議員便當會的日子，林俊言據此就連結說我在109年3月18日有存錢給小孩，就是我拿錢和貪污的鐵證，原來我們的司法是如此天馬行空、 隨便想像一下，刻意亂亂連結，這樣就可以入人於罪？證據都不用了？」

陳佩琪回憶，檢察官姜長志去年11/27又把她叫去偵訊室問了十多個小時，要她說出某年某月某日存入給某小孩的某一筆，還要指出是從某年某月某日的哪一個人的帳戶提領出來的？「我聽了傻眼，提領母親和夫妻的錢都混在一起了，是要怎麼分哪？」他說：「說不出來是嗎？就財產來源不明囉！」接著再使出更狠毒的：「那就這樣囉，妳一週內沒提領紀錄的存入，通通都算財產來源不明囉…。」

陳佩琪感嘆，「喔！原來我們法律是這樣子的，見識到了，那天聽檢察官這麼一說， 我是徹徹底底明白他的意思了，意思是跟他說什麼都沒用了， 就是認定你有罪啦，剩下在偵訊室的時間就僅是垃圾時間而已，吵架用的。」

陳佩琪秀出夫妻兩人的報稅資料。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪在貼文中也提及2人的近況，她表示，柯文哲有時下午沒出門，也會嚷嚷肚子餓，最近苗栗縣長鍾東錦託人送來一箱芋頭特產，這也是醫生們眼中的健康好食物，她把芋頭切成小碎塊，用電鍋蒸熟，用湯匙背壓成泥，再加些牛奶和白砂糖和勻，然後用奇福餅乾夾來吃，她從沒做過這種料理，柯文哲應該也是第一次吃到，「他本是不太吃零食的人，但看似也吃的津津有味…感謝鍾縣長。」

