存骨本刻不容緩：專家教你從飲食、運動到藥物全方位預防骨質疏鬆

臺北市立聯合醫院仁愛院區骨科主治醫師陳昱彰指出，骨質疏鬆症早期幾乎沒有明顯症狀，但一個小跌倒就可能造成脊椎、髖關節、橈骨或肱骨骨折，甚至影響行動力，導致臥床。他提醒，民眾應重視骨質健康，及早診斷與預防。

每年10月20日為國際骨質疏鬆日，目的是提高大眾對這項常見慢性疾病的警覺。陳昱彰表示，骨頭會不斷經歷「骨質重塑」，如同存摺般有進有出，隨年齡增長，骨本流失速度加快，若未及時「存骨本」，容易導致骨質疏鬆。統計顯示，50歲以上族群平均每三人就有一人屬高風險，尤其長者及停經婦女更容易骨質流失。

如何診斷骨質疏鬆

陳昱彰指出，可透過脊椎X光、超音波骨密儀(QUS)或雙能量X光吸收儀(DXA)檢測，其中DXA最準確，也是骨質疏鬆診斷的主要依據。T值小於-2.5為骨質疏鬆，介於-1.0至-2.5為骨質缺乏。

無論第一型或第二型糖尿病患者，骨折風險皆比一般人高六成，以髖關節骨折最常見。主因在於骨質生成減少與骨骼代謝降低，陳醫師提醒糖尿病患者更需留意骨健康。

預防重於治療

陳昱彰建議，骨質健康應從年輕就開始維護：

飲食：攝取足夠鈣（1000-1200 mg）與維他命D3（800-1000 IU），如奶類、乳酪、堅果、芝麻、深綠色蔬菜及蛋黃、動物肝臟、多油脂魚類。對骨鬆或已骨折者，維他命D3可提升至2000 IU。

運動：跑步、跳繩、重量訓練等規律運動，可增肌力與骨密度。

檢測：高風險族群建議定期骨密度檢測，及早發現並治療。

藥物治療選擇多元

陳昱彰說明，治療可分抑制骨質流失、促進骨生成及雙向調節：

抑制骨吸收：雙磷酸鹽類藥物、選擇性激素調節劑、RANKL單株抗體(Denosumab)

促進成骨：副甲狀腺素衍生物(Teriparatide，每日施打)

雙向調節：抑制sclerostin單株抗體(Romosozumab，每月施打一年)，臨床經驗顯示對骨質改善顯著

陳昱彰強調，骨質疏鬆症骨折患者死亡率較高，因此應從日常生活中養成規律運動與均衡飲食的習慣。他呼籲民眾及早「投資健康」，以預防勝於治療，避免骨鬆骨折影響生活品質。

