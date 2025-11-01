存2000萬爽退休 5旬伯炒股輸到脫褲！回公司低頭求下屬

國際中心／綜合報導

不少人夢想提早退休，擺脫職場束縛，過上自由無憂的生活，但現實往往不如想像。日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，一名55歲的男子因多年投資股票與房地產，累積資產突破1億日圓（約新台幣2000萬元），達成經濟獨立目標後決定提前退休，沒想到2年內資產幾乎腰斬，最終只得向昔日部屬開口，希望重新回到職場。

福山在55歲存到1億日圓後退休，原以為能好好享受後半輩子，沒想到股市大跌重創，只好回公司繼續上班。（示意圖／攝影者Erich Ferdinand, Flickr CC License）

報導指出，化名「福山隼人」的男子畢業後進入一家製藥公司工作，從20多歲起便以「實現財務自由」為人生目標。他長年投入股票與基金市場，並在50多歲時涉足不動產投資，購下一棟中古公寓，以租金收入打造穩定現金流。隨著股價攀升與房市景氣帶動，福山的資產快速累積，最終在55歲時正式跨過「1億日圓」門檻，選擇辭職退休。

廣告 廣告

退休當天，公司為他舉辦惜別會，部屬送上花束與祝福，他也在歡笑與感動中結束職涯。那之後，福山開始享受閒適生活，不再被工作束縛，能與妻子旅遊、白天飲酒，過著他理想中的「FIRE人生」。

但好景不長，半年後股市大跌，他的股票與基金收益銳減，分紅收入驟降。更糟的是，持有的不動產接連出現退租與修繕問題，租金收入減半，還被迫動用股票套現補洞。短短2年內，福山的資產縮水近一半，家庭氣氛也日益緊張，他自覺成了「無業的家中支柱」，壓力與日俱增。

在一次思考未來時，福山決定撥電話給曾經帶過的部屬，誠懇地表示，「我當初那麼輕易辭職真是太天真了，拜託，就算只是約聘也請讓我回去工作」。他原以為能長久維持的財務自由生活，最終在現實壓力下瓦解。

《THE GOLD ONLINE》指出，福山的遭遇提醒了提早退休族群，依靠投資與不勞所得過活，必須充分預留市況波動與風險應對的空間。報導強調，要讓「FIRE生活」長久維持，除了增加被動收入外，也應建立可持續的資產配置與支出規畫。

更多三立新聞網報導

不只普發1萬！勞保局「15筆錢」11月底全數入帳 最高可領近10萬

65歲男領1700萬退休金！怕死後充公狂揮霍 5年後友人1句話點醒他

50多刀砍死86歲母親 彰化逆子收押

台人愛喝手搖！專家曝「1類飲品」是腫瘤細胞養分 罹大腸癌風險增

