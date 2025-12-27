存3千萬退休！69歲翁忽略「1細節」存款沒了 晚年慘罹憂鬱症

日本一名退休男子，存款有3千萬日圓，但他卻罹患退休憂鬱症。示意圖／翻攝自Pixabay

存夠錢退休，是不少人嚮往的自由生活。日本一名退休男子擁有3千萬日圓（約新台幣571萬元）的存款，每個月還有15萬日圓（約新台幣2.8萬元）的退休金，但他在退休生活卻失去生活節奏，飽受身心健康的問題，還以資金短缺的困擾。

日本埼玉縣的69歲淺井浩一透露，曾在一家大公司擔任銷售35年，他在63歲那一年退休，長年的工作讓他存下3千萬日圓，每個月還有15萬元的退休金可以領。淺井浩一坦言，「孩子們都搬出去了，我也離婚了，我渴望過一種不受任何人干涉的生活」。

然而，隨著退休生活持續6個月至1年，他的感受已經逐漸改變，淺井浩一表示「我早上沒有起床的理由。我沒有和任何人說話的計劃。我以為我只是有點情緒低落，但漸漸地，我開始不願意出門了」。

不知不覺中，他開始只吃便利商店的便當、2天洗1次澡，睡眠品質也急遽下降，每天都會熬夜看電視、滑手機，原本他說服自己這就是退休生活，直到查看銀行存摺才發現，這退休的5年生活中，每個月都花費20萬（約新台幣3.8萬元）至22萬日圓（約新台幣4.1萬元），他的積蓄在明顯的減少。

淺井浩一指出，雖然每個月都有退休金，但他還是要支付更換冰箱、空調，治療牙齒等費用。隨後淺井浩一開始出現食慾不振、極度疲勞等症狀，在家人的建議下淺井浩一去精神科就診，結果他被診斷出罹患「老年憂鬱症」，淺井浩一開始接受治療，努力重建日常生活。

淺井浩一表示，目前在當地一家銀髮人力資源中心做兼職工作，他坦言，工作的時候可以跟很多人聊天，也有很多事好做，「我終於重新找回了星期幾的概念。即使每週只制定一次計劃，也會有很大的不同」。

淺井浩一努力將每月支出控制在18萬日圓左右，他也開始利用各種優惠政策，包含醫療折扣、降低健保費等，他表示，「我有錢也有時間，但這還不夠。我計劃著與人交往，去不同的地方，和不同的人交談。當那些我習以為常的東西都消失後，我才意識到它們曾經給予我多大的支持」。

事實上，根據日本總務省發布的《2024年家庭調查》，老年獨居家庭的月均支出約為15萬日圓，可支配收入約為12.2萬日圓，這意味著他們每月入不敷出約2.8萬日圓。



