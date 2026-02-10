存300萬付頭期款還是全押ETF？夫妻怕老了「沒人肯賣房」 網搖頭：沒聽過挑買家的

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

高房價壓力下，如何在買房與理財間取得平衡成為許多家庭的煩惱。一名網友分享，她與先生正在規劃未來10年的財務方向，是該存到300萬元作為頭期款、背負長年房貸，還是繼續租屋，另把資金全數投入ETF累積退休金，讓她相當苦惱。

高房價壓力下，如何在買房與理財間取得平衡成為許多家庭的煩惱。（示意圖／Unsplash）

原PO在Dcard發文表示，自己30歲、先生35歲，目前家庭開銷都由先生負責，包括家用與小孩費用，因此先生手上幾乎沒有存款。她則有6000多元資金配置在美金保險，預計5年後可領回，另外有6000元投資美金ETF與10萬元少量個股。

她提出第一個方案，夫妻倆若決定買房，預計10年內存下300萬元作為頭期款，但之後必須背負20至30年的房貸，且新家還需額外添購家具。她坦言，雖然能擁有自己的房子，但等房貸繳清後，手上可能已沒有太多餘裕享樂退休。

第二個方案則是持續租屋，每月付約2.5萬元房租，並將300萬元資金，加上每月可多存下的1.2萬元，全數投入市值型ETF富邦台50（006208），作為長期退休準備。不過先生擔心，沒有自己的房子，老了隨時可能被房東要求搬離，也擔心等到60歲錢滾夠了再買房，會壓縮退休金，甚至出現「沒人想賣給老人家」的情況。

貼文曝光後，引來不少網友回應，「沒人想賣給老人家？有聽過挑房客的，沒聽過挑買家的」、「沒聽過有錢買不到房子的」、「等你存夠頭期款再考慮這些，只要有錢，房都能全款買，如果不是全款，貸款年限會隨年齡會逐年減少」、「什麼時候買房都可以，但要自己考量50歲後，應該會很難租到房，因為房東會挑房客」。

