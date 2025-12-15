存400萬爽退休！75歲阿公犯下「1失誤」 寒冬慘睡速食店

國際中心／朱祖儀報導

高田退休金超過2000萬日圓。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不少人以為只要存夠養老金，就可以放心退休，但其實老年生活仍有許多難關要面對。日本一名75歲老翁高田健一（化名），手上資產超過2000萬日圓（約新台幣403萬元），每月還能領18萬日圓（約新台幣3.6萬元）年金，原以為退休生活無憂，沒想到卻因為錯誤規劃，導致他需要睡在速食店。

據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，高田原本是一間中型企業的銷售業務，退休後每月可領18萬日圓退休金，加上其他退休福利，他的存款也超過2000萬日圓，因此他原以為老年生活不用再為了錢擔心，但今年初他的生活卻出現翻天覆地的改變。

高田收到來自公寓租賃公司的信件，由於他住的公寓年久失修需要拆除，因此要求他在11月底之前搬離住了20多年的老公寓。他一開始並不擔心，本想著拿到搬遷補助加上自身存款，可以提高房租額度，搬到一間設備更好的公寓。

未料高田找上仲介，卻被告知「我們能為75歲以上單身者提供的房子物件非常少，且大多數情況下需要親屬保證人。」但他沒有兄弟姊妹，只有一個許久未聯絡的遠房侄子，根本沒有租到房子的機會。

即使高田強調自己有錢，還拿出銀行存款證明，仍接連被5、6間房仲拒絕，對方回覆，「房東不喜歡租給高齡者」。他不免感慨表示，「我理解房東的擔憂，但我身體仍舊健康，僅因為我年紀大了，就被認為有風險。」

高田因為租不到房子，只能到處流浪。（示意圖／翻攝自Pixabay）

最後高田未在期限內找到房子，且因為年底是住宿旺季，許多飯店都被訂滿了，他只能把行李寄放在倉庫，並獨自走進一間24小時營業的速食店，度過寒冷的一晚。後來他還住過網咖、膠囊旅館等地，無奈之下只好向地方政府社福窗口求助，終於租到房子，不用再一直搬家，他也感嘆，「我從沒想過自己這個年紀會流落街頭。」

報導指出，根據調查65歲以上民眾有42.8%的人覺得很難租到房子，其中有30.4%高齡者因為年紀而租不到房子，不少房東都擔心「孤獨死」或「沒錢付房租」的問題，凸顯老年人在租屋市場處於弱勢的問題。

