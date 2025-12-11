存600萬以為退休穩了！他「少做1事」慘陷老年破產危機

財經中心／游舒婷報導

存夠退休金還不能放心，要做好金錢分配才能好好度過退休生活。日本一名男子過去在大廠工作，年收入高達新台幣百萬，他早早準備一筆退休金要和妻子安心度過晚年，沒想到卻因為妻子的揮霍，讓他陷入老年的破產危機。

退休存到一筆錢還不能安心，要做好規劃才能避免老年破產危機。（圖／資料照）

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京都的佐藤雅之（69歲，化名）曾在東京一家工廠任職，巔峰年收入高達950萬日圓（約新台幣188萬元）。退休時，他領到約2000萬日圓（約新台幣397萬元）退休金，加上企業年金及存款，總共存下約3000萬日圓（約新台幣595萬元），心想應該足以支撐安穩的晚年生活。 佐藤心想，房貸還清了、又有年金，本以為只要和妻子平平穩穩過日子就好，沒想到每月支出比想像中多，仔細檢查，原來是因為妻子過度消費所致。

報導指，佐藤的妻子百合子（65歲，化名）退休後時間變多，開始參加各種興趣課程，出國旅行的頻率也提高，還陸續添購高價精品包。每次佐藤跟妻子反應時，妻子總是說「你以前賺得這麼多都沒問題啊」、「我們有存款，不怕啦」讓佐藤相當無奈。

原本夫婦的月領年金合計約23萬日圓，但生活開銷、嗜好、旅行、外食加起來，夫妻一年要花掉約450萬日圓，從退休到現在短短6年間，存款已跌破1500萬日圓（約新台幣298萬元），這個花錢速度讓佐藤認清現實，年紀大了醫療費也增加，房子也需要維修，看著退休金消失的速度，他擔心在80歲前存款就會用光。

為了可能發生的危機，佐藤開始檢討家中的花費，並採取以下的動作：與太太正面溝通「錢要怎麼用」、檢視消費紀錄、使用記帳App追蹤支出，同時也重新檢視保險內容。佐藤直言，一開始當然會吵架，但他很認真地說：『未來如果進不了養老院怎麼辦？』妻子才逐漸理解，開始減少消費和出國的頻率。

報導分析，退休生活「時間變多＝花費更容易增加」，若再加上實質物價上升、醫療與護理費用增長、稅務負擔加重，一旦夫妻金錢觀不一致，退休金可能很快就不夠用，這個問題近日在進入超高齡社會的日本是熱門話題，如果想避免老後破產，不僅要有足夠存款，更要有節省支出的思維。

