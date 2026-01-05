孝三路改徒步區聲浪四起

基隆孝三路小吃美食熱區，消費者常臨停占據道路，民眾建議改步行區。 (記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市孝三路小吃美食雲集，無名麵店、大腸圈、知名天天鮮炸蝦仁排骨飯都在同一條街道上，每到飯點，雙線單行道常變成單線，民眾形容還得左右位移才能行進，建議乾脆和廟口一樣改步行區，市府交通處表示，將以交管、研議降低車速、改善標誌標線、整理停車空間等方式，將該路段打造行人優先區，維持行人友善，行車有序的交通環境。

基隆孝三路沿途都是商家，尤以小吃美食聞名，每每飯點、假日店家前常見大排長龍，也有吃客圖方便，馬路臨停，造就成雙線的單行道常變成單線，民眾形容還得左右位移才能行進景象；有市民說，火車站就有停車場，但如果要遠處停車步行到孝三路，然後買個東西就走，九成以上不會這麼做，所以，為了商家生意好，也方便買了就走的顧客，建議設臨停區。將孝三路一邊，設置臨時停車區（一邊固定一邊臨停），以科技執法管理，只要停超過十分鐘，就罰款，超停越久罰越多，商家、消費者與用路人三贏。

市警局經查孝三路在一一四年十月迄十二月舉發違規三百八十八件，舉發項目前三名依序為違規(臨時)停車三百一十九件、不依規定使用方向燈二十四件、行人違規十四件，警方重點時段均編排勤務排除臨停讓行車順暢。

行人徒步區係指在都市中劃定特定區域，禁止或限制車輛進入，以提供安全、舒適的步行和購物環境，這些區域通常位於商圈、觀光熱點，能促進商業活動、提升城市活力。

市府交通處表示，民眾建議孝三路設置行人徒步區增進商機立意良好。可由地方觀光商圈等商家或發展協會為活絡地區發展促進觀光商機提出相關計畫，並經地方充分溝通取得共識後提報市府研議。

現階段孝三路交通管理層面，交通處將研議以降低車速、改善標誌標線、整理停車空間等方式將該路段打造成行人優先區，維持行人友善，行車有序的交通環境。