孝子照顧母親多年 遭姊妹排除千萬信託！憤而持刀行兇

記者蕭羽秀、顧元松、戴偉臣／新北報導

新北市三重三和路一處民宅下午驚傳凶殺案！警方調查，60歲陳姓男子疑似因家產分配問題，情緒失控持菜刀，朝姊妹揮砍，導致姊姊胸口中刀，宣告不治，妹妹則是全身多處刀傷，目前仍在治療中，而陳嫌的妻子為了制止丈夫，過程中也遭劃傷濺血。據了解兇嫌是繪畫老師，平時負責照顧老母親，沒想到千萬家產卻被姊妹排除，疑似因此理智斷線，殺害手足。

60歲陳姓男子（左3）疑因家產分配問題，持菜刀朝姊妹揮砍。

60歲的陳姓男子被帶進警局，他眼神呆滯，從上衣到褲子全都是血跡，原來他剛做出駭人犯行，親手殺了自己的姊姊。

廣告 廣告

高級社區大樓內拉起封鎖線，地上還留有大片鮮血，好幾名鑑識人員拿著工具進到裡頭，6日下午警消獲報，家中發生兇殺案，弟弟在家抓狂亂砍，1人死亡2人受傷。

記者蕭羽秀、顧元松：「事發就在新北市三重區三和路上的豪宅，當時陳姓嫌犯會狠心砍殺自己的親姊妹，疑似就是為了爭一坪要價超過65萬元的房屋。」

陳姓嫌犯情緒失控、砍殺姊妹，共造成1人死亡2人受傷。

據了解，陳姓嫌犯和太太平時負責照顧母親，沒想到日前大姊從美國回來後，又將媽媽存在銀行裡的1000萬現金拿來做信託，受益人卻只寫她與妹妹的名字，這才讓陳姓嫌犯更加不滿，下午2點多陳姓男子突然情緒失控，持菜刀攻擊兩人，導致姐姐左胸穿刺傷，送醫後宣告不治，另外妹妹大腿也被砍傷，忍著痛逃離現場並下樓求助，才沒有受到更嚴重的傷害，另外過程也波及嫌犯妻子受傷送醫。

知情人士：「他（弟弟）都會常常來陪他媽媽，他媽媽90幾歲不會出去啊，他媳婦也會來煮飯給她吃，這個他們不知道是為了財產還是什麼，不然這個兒子還好欸，大姊是在美國，什麼時候回來的我就不知道，他妹妹是住在這邊，跟他媽媽住在一起。」

附近住戶嚇壞，平時個性一向溫馴的陳姓嫌犯，怎麼會突然翻臉殺人？但最痛的恐怕還是他們的家人。

嫌犯妻子：「我真的不知道該怎麼辦。」

家屬在醫院地上崩潰大哭。

家屬癱坐在地上悲慟大哭，聲音響徹整間醫院，她無法接受兇手和死者竟都是自己的親屬。

三重分局偵查隊隊長翁啓元：「全案依傷害、殺人罪嫌，移送新北地檢署偵辦。」

陳姓嫌犯當場被逮捕送辦，為了上千萬家產動手，手足撕破臉，甚至天人永隔。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

目睹老公砍殺大小姑釀1死1傷！她勸和也被砍傷坐地抱頭痛哭：怎麼辦

86歲蕭萬長抗癌14年！5招養身訣竅曝 每週必喝「這湯」4次

國際聲譽排名揭曉！台灣首次入榜「打敗美、韓、泰」 中國倒數第3

太子集團「爆乳特助」私生活全被挖！網驚見已當媽 她嚇到急關帳

